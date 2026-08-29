Zaročila se je najstarejša hči Sylvestra Stallonea

Na črno-belih fotografijah je v ospredju diamantni prstan, eden od posnetkov pa prikazuje Michaela, ki kleči, obdan z belimi vrtnicami in svečami. Za to priložnost je Sophia oblekla belo mini obleko, njen zaročenec pa ležerno srajco in kremne hlače. Par je pozneje poziral na balkonu, v ozadju pa je videti nočne mestne luči, 30-letnica pa je pokazala tudi prstan z velikim diamantom.
Kmalu so jima med komentarji čestitali številni sledilci, med prvimi pa sta bili Sophiini sestri. "Jočem, tako sem srečna za vaju. Rada vaju imam," je zapisala 28-letna Sistine, štiri leta mlajša Scarlet pa je dodala, da sta najlepši par. Zaročencema je čestitala tudi Paris Hilton.
Najstarejša hči zakoncev Stallone je pozneje objavila fotografije s staršema, tudi na teh pa je pokazala zaročni prstan.
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