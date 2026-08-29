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Tuja scena

Zaročila se je najstarejša hči Sylvestra Stallonea

Los Angeles, 29. 08. 2026 16.34 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Sophia Stallone

Sophia Stallone je na družbenem omrežju sporočila, da sta se s fantom Michaelom Sheehanom zaročila. Najstarejša hči igralca Sylvestra Stallonea je veselo novico z javnostjo delila le nekaj dni zatem, ko je dopolnila 30 let. Ob galeriji skupnih fotografij je pripisala: "Za vedno s svojim najboljšim prijateljem."

Na črno-belih fotografijah je v ospredju diamantni prstan, eden od posnetkov pa prikazuje Michaela, ki kleči, obdan z belimi vrtnicami in svečami. Za to priložnost je Sophia oblekla belo mini obleko, njen zaročenec pa ležerno srajco in kremne hlače. Par je pozneje poziral na balkonu, v ozadju pa je videti nočne mestne luči, 30-letnica pa je pokazala tudi prstan z velikim diamantom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kmalu so jima med komentarji čestitali številni sledilci, med prvimi pa sta bili Sophiini sestri. "Jočem, tako sem srečna za vaju. Rada vaju imam," je zapisala 28-letna Sistine, štiri leta mlajša Scarlet pa je dodala, da sta najlepši par. Zaročencema je čestitala tudi Paris Hilton.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najstarejša hči zakoncev Stallone je pozneje objavila fotografije s staršema, tudi na teh pa je pokazala zaročni prstan.

sylvester stallone hči zaroka sophia stallone

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KOMENTARJI1

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flojdi
29. 08. 2026 16.43
Lepo./.bo pa zagotovo priden".ce ne ga bo ata namahal. Vse dobro jima.
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