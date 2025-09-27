Svetli način
Zaročila se je pevka Jesy Nelson: S svojim najboljšim prijateljem

London, 27. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

R. M.
Pevka Jesy Nelson in njen partner Zion Foster sta se zaročila. Novico je zvezdnica sporočila na Instagramu, kjer je zapisala: "Ravnokar sem se zaročila s svojim najboljšim prijateljem."

Britanska pevka Jesy Nelson, ki je zaslovela v dekliški skupini Little Mix, je s svojimi oboževalci in oboževalkami delila veselo novico. Potem ko sta se ji v zvezi s partnerjem Zionom Fosterjem pred štirimi meseci rodili dvojčici, se je par zdaj še zaročil. "Ravnokar sem se zaročila s svojim najboljšim prijateljem," je pevka zapisala na Instagramu.

Zvezdnica je delila fotografijo, na kateri s partnerjem stojita pred sončnim zahodom, ob tem pa je ponudila tudi bližji vpogled v prstan. Nelson in Foster sta skupaj od januarja 2022, v dobrih treh letih pa sta se nekajkrat tudi razšla.

Nelson je s svojimi sledilci in sledilkami pred meseci javno delila zaplete, ki jih je doživela med nosečnostjo. Marca je morala namreč prestati operacijo, saj so se pojavili zapleti, zaradi katerih bi lahko izgubila enega ali oba dojenčka.

Pevka je leta 2020 zapustila priljubljeno skupino Little Mix. Kot je opisala takrat, je to storila, da bi zaščitila svoje duševno zdravje. Tudi ostale tri članice - Jade Thirlwall, Perrie Edwards in Leigh-Anne Pinnock - pa so se v tem času podale na samostojno glasbeno pot.

jesy nelson zion foster zaroka
