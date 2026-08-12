Zaročila se je supermanekenka Alessandra Ambrosio

Po dveh letih zveze sta se zaročila Alessandra Ambrosio in Buck Palmer. Znani ustvarjalec nakita je pred supermanekenko pokleknil aprila na prečudoviti peščeni plaži sredi indonezijskega otoka Sumba, kjer sta bila zaljubljenca, oblečena le v kopalke, obdana zgolj s širnim morjem in prečudovito naravo. "V tem življenju in v vsakem naslednjem bi vedno znova izbrala tebe. Na naju in na večnost, ljubezen moja," je romantičnim posnetkom ob oznanitvi zaroke zdaj pripisala 45-letna Brazilka.