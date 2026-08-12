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Tuja scena

Zaročila se je supermanekenka Alessandra Ambrosio

Hoba Wawi, 12. 08. 2026 14.35 pred 12 urami 1 min branja 10

Avtor:
E.K.
Alessandra Ambrosio

Supermanekenka Alessandra Ambrosio je oznanila, da sta se s srčnim izbrancem, znanim ustvarjalcem nakita Buckom Palmerjem, pred štirimi meseci zaročila. "Na naju in na večnost, ljubezen moja," je med drugim ob romantičnih posnetkih, ki so nastali sredi čarobnega indonezijskega otoka, pripisala 45-letnica.

Po dveh letih zveze sta se zaročila Alessandra Ambrosio in Buck Palmer. Znani ustvarjalec nakita je pred supermanekenko pokleknil aprila na prečudoviti peščeni plaži sredi indonezijskega otoka Sumba, kjer sta bila zaljubljenca, oblečena le v kopalke, obdana zgolj s širnim morjem in prečudovito naravo. "V tem življenju in v vsakem naslednjem bi vedno znova izbrala tebe. Na naju in na večnost, ljubezen moja," je romantičnim posnetkom ob oznanitvi zaroke zdaj pripisala 45-letna Brazilka.

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Palmer je bil pred zvezo s fotomodelom poročen z manekenko Ashley Hart, s katero sta se leta 2017 ločila. Alessandra, ki je ustanovila tudi uspešno blagovno znamko kopalk, pa je bila do leta 2018 zaročena s poslovnežem Jamiejem Mazurjem, s katerim ima dva otroka, hčerko Anjo in sina Noaha. Pozneje so jo povezovali tudi z Nicolom Oddijem in Richardom Leejem.

Razlagalnik

Alessandra Ambrosio je ena najbolj prepoznavnih brazilskih manekenk, ki je svetovno slavo dosegla predvsem kot dolgoletna 'angelčica' prestižne modne znamke spodnjega perila Victoria's Secret. V svoji karieri je krasila naslovnice najuglednejših modnih revij, kot so Vogue, Harper's Bazaar in Elle, ter sodelovala z največjimi modnimi hišami, s čimer se je utrdila kot ena najbolje plačanih in najbolj vplivnih manekenk svojega časa.

Otok Sumba je del Indonezije in leži v provinci Vzhodna Nusa Tenggara. Za razliko od bolj turistično obleganega Balija, Sumba ohranja svojo edinstveno kulturno dediščino, ki vključuje tradicionalne visoke slamnate hiše in starodavne animistične obrede, znane kot Marapu. Otok je znan po svoji divji, neokrnjeni naravi, čudovitih plažah in valovih, ki privabljajo ljubitelje deskanja z vsega sveta.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI10

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
12. 08. 2026 21.32
Kakšna sreča da je bil v bližini fotograf, ki je vse skupaj ovekovečil... slučajno.
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+1
1 0
Kimberley Echo
12. 08. 2026 20.27
In živela bosta srečno do konca živih dni in še dlje, če ne bosta umrla. Pravljice je konec, spat otroci.
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+1
1 0
bandit1
12. 08. 2026 18.43
Sploh mi ni jasno zakaj se neki zaročajo in čez 1 ali 2 meseca tožarijo in grede jahat vsak po svoje.
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+2
3 1
flojdi
12. 08. 2026 18.04
????supermanekenka...bohpumahi
Odgovori
+1
2 1
jurist
12. 08. 2026 17.19
"V tem življenju in v vsakem naslednjem bi vedno znova izbrala tebe. Na naju in na večnost, ljubezen moja,"... ampak potem, ko sem na sebi že imela tramvaj drugih...
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+1
2 1
stumfeta
12. 08. 2026 18.45
Kokr ji paše.
Odgovori
-1
0 1
MEDKO
12. 08. 2026 16.40
Oblečena le v kopalke.. na morju.. neverjetno!
Odgovori
+3
3 0
Tinko22
12. 08. 2026 16.37
Ma koga boli k, da se je klovn poročil.
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+1
2 1
bohinj je zakon
12. 08. 2026 16.00
Je pohitela.
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+1
2 1
Špica
12. 08. 2026 15.40
ne poznam.
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+2
3 1
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