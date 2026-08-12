Zaročila se je supermanekenka Alessandra Ambrosio

Po dveh letih zveze sta se zaročila Alessandra Ambrosio in Buck Palmer. Znani ustvarjalec nakita je pred supermanekenko pokleknil aprila na prečudoviti peščeni plaži sredi indonezijskega otoka Sumba, kjer sta bila zaljubljenca, oblečena le v kopalke, obdana zgolj s širnim morjem in prečudovito naravo. "V tem življenju in v vsakem naslednjem bi vedno znova izbrala tebe. Na naju in na večnost, ljubezen moja," je romantičnim posnetkom ob oznanitvi zaroke zdaj pripisala 45-letna Brazilka.
Palmer je bil pred zvezo s fotomodelom poročen z manekenko Ashley Hart, s katero sta se leta 2017 ločila. Alessandra, ki je ustanovila tudi uspešno blagovno znamko kopalk, pa je bila do leta 2018 zaročena s poslovnežem Jamiejem Mazurjem, s katerim ima dva otroka, hčerko Anjo in sina Noaha. Pozneje so jo povezovali tudi z Nicolom Oddijem in Richardom Leejem.
Alessandra Ambrosio je ena najbolj prepoznavnih brazilskih manekenk, ki je svetovno slavo dosegla predvsem kot dolgoletna 'angelčica' prestižne modne znamke spodnjega perila Victoria's Secret. V svoji karieri je krasila naslovnice najuglednejših modnih revij, kot so Vogue, Harper's Bazaar in Elle, ter sodelovala z največjimi modnimi hišami, s čimer se je utrdila kot ena najbolje plačanih in najbolj vplivnih manekenk svojega časa.
Otok Sumba je del Indonezije in leži v provinci Vzhodna Nusa Tenggara. Za razliko od bolj turistično obleganega Balija, Sumba ohranja svojo edinstveno kulturno dediščino, ki vključuje tradicionalne visoke slamnate hiše in starodavne animistične obrede, znane kot Marapu. Otok je znan po svoji divji, neokrnjeni naravi, čudovitih plažah in valovih, ki privabljajo ljubitelje deskanja z vsega sveta.
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