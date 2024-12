Zaročila sta se hči Martina Lawrenca in sin Eddieja Murphyja

Komika Eddie Murphy in Martin Lawrence bosta že kmalu člana iste razširjene družine. Eddiejev sin Eric Murphy je namreč pokleknil pred Martinovo hčerko Jasmin Lawrence in jo zaprosil za roko. Bodoča zakonca sta posnetek zaroke delila tudi s sledilci na družbenem omrežju, ob njem pa pripisala, da je bila njuna ljubezen usojena.

OGLAS

Sin komika Eddieja Murphyja in hči njegovega igralskega kolega Martina Lawrenca sta zaročena. Eric in Jasmin sta par tri leta, pred dnevi pa sta storila korak naprej v svoji zvezi in se zaročila. Trenutek, ko je 35-letnik pokleknil pred 28-letnico, sta ujela tudi na videu, ki sta ga pozneje delila na družbenem omrežju in z njim razveselila oboževalce.

Eric Murphy in Jasmin Lawrence sta zaročena. FOTO: Profimedia icon-expand

Posnetek se začne s prikazom Ericovega okraševanja prostora s svečami, šopki rož in cvetnimi listi, nato pa preskoči na trenutek, ko v sobo vstopi Jasmine in ujame njen presenečen izraz. Murphy, ki je najstarejši od igralčevih desetih otrok, poklekne na eno koleno in odpre škatlico s prstanom. "Kako je lep! O moj bog," nato vzklikne bodoča nevesta in privoli v poroko. V skupnem pripisu ob videu, ki sta ga delila na družbenem omrežju, sta zapisala:"Zaročena sva! Bog naju je resnično blagoslovil z ljubeznijo, za katero se zdi, da nama je bila usojena. Zelo sva navdušena nad naslednjim poglavjem. Posebna zahvala vsem, ki ste nama omogočili ta čudovit trenutek!" Čeprav v javnosti ni znano, kdaj natančno sta se otroka zvezdnikov začela sestajati, pa sta razmerje potrdila junija 2021, ko je Eric objavil njuno skupno fotografijo, ob kateri je pripisal:"Noro sem zaljubljen vate."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Jasmin, ki stopa po očetovih stopinjah, je januarja 2022 spregovorila o tem, kako sta se z bodočim možem spoznala."Nista bila najina očeta tista, ki sta naju predstavila, čeprav sta skupaj nastopila v dveh filmih in sta prijatelja," je povedala za InTouch Weekly in razkrila, da je bil njen stric tisti, ki ju je povezal."Postala sva zelo dobra prijatelja, saj imava skupnih več stvari, sčasoma pa je vse skupaj preraslo v več kot le prijateljstvo," je še dodala. O hčerini zvezi je junija 2022 v oddaji Jimmy Kimmel Live! spregovoril tudi 59-letni Lawrence, ki se je pošalil, da bi lahko Jasmine in Eric nekega dne dobila otroka, ki bi bil super otrok komedije."O tem nisva govorila. Ne vmešavava se v njuno zvezo, spoštujeva jo in jima puščava prostor, da počneta, kar želita," je povedal o tem, kako se obnašata očeta, dodal pa je, da bo skušal hčerinega bodočega tasta prepričati, naj on plača poroko.