Zaročila sta se Tommy Fury in Molly-Mae Hague

Tommy Fury in Molly-Mae Hague sta po štirih letih zveze zaročena. Modna vplivnica in profesionalni boksar, ki sta se spoznala v resničnostni oddaji Otok ljubezni, sta veselo novico sporočila na družbenem omrežju, kjer sta delila videoposnetek romantične zaroke. Ob posnetku sta pripisala: "Za vedno. 23. 7. 2023."

Navdušena 24-letnica je z veseljem sprejela prstan in bodočemu možu planila v objem ter ga poljubila. Zaročni prstan, ki ga sedaj na levem prstancu nosi Molly-Mae, je po mnenju strokovnjakinje Jessice Flinn-Allen vreden približno 580 tisoč evrov. "Izjemen kos ima redek 6-karatni ovalni ali markizni diamant. Ta rez ustvari elegantno obliko, ki je videti večja od drugih kosov s podobno težo karatov," je dejala v izjavi za Page Six .

Prijatelji in oboželaci so par med komentarji zasuli s čestitkami ob tej pomembni življenjski prelomnici. "Čestitam!" je zapisala tekmovalka Otoka ljubezni Millie Grace Court, vplivnica Delilah Belle Hamlin pa je pripisala: "Zaradi tega se ob tem počutim popolno, kot je Otok ljubezni." Čestitke paru so izrazili še drugi nekdanji tekmovalci šova, med njimi Ekin-Su Cülcülolu, Gemma Owen in Maura Higgins.