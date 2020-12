Zaroka Blaka Sheltona in Gwen Stefani skoraj splavala po vodi

"Družinskim članom sem dejala, da bi morali potovanje v Oklahomo enostavno odpovedati. K sreči se je na koncu vse uredilo in smo se lahko vkrcali na letalo," je dejala 51-letnica, ki je potovala skupaj s partnerjem, svojimi otroki, svojim bratom in njegovo družino ter Blakovo sestro z družino. Kot je povedala v intervjuju, v Oklahomi gradita hišo, zato sta kmalu po prihodu obiskala gradbišče.

"Nihče ni vedel, da pripravlja to presenečenje, razen mojega očeta, ker mu je Blake svoje želje razkril na moj rojstni dan," pripoveduje Gwen in nadaljuje z opisom kaotičnega dne, ki ga je preživela v družinskem krogu. "Vstopila sem in moj sin je sedel tik ob kaminu. Blake je želel zakuriti ogenj in mi dejal, ali mu lahko podam vžigalnik. Odprla sem omarico in v škatli je bil prstan."