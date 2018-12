Zasačena med poljubljanjem s 'prijateljem'

26-letna Demi Lovato je letos prestala uspešno zdravljenje na kliniki za odvajanje. Pevka je bila odvisna od alkohola in številnih prepovedanih substanc, njeni prijatelji pa po besedah njene mame in menedžerja niso bili ravno najboljša družba zanjo. Potem ko je zaradi predoziranja skoraj umrla, se je odločila spremeniti način življenja. V času zdravljenja ji je poleg družinskih članov ob strani stal tudi njen nekdanji partner Wilmer Valderrama .

Glasbenica je bila kmalu po prihodu iz klinike opažena v družbi modnega oblikovalca Henryja Levyja, s katerim je pogosto hodila na večerje in družbene dogodke. Vir blizu zvezdnici je pred časom za E!News zatrdil, da Demi in Henry nista par, temveč le dobra prijatelja in da je Henry 'trezna družba', ki jo pevka v tem trenutku potrebuje. Kljub temu, da so bile govorice o iskrici med njima zanikane, sta bila zdaj zasačena med poljubljanjem. Je prijateljstvo preraslo v nekaj več?