Zaščita pred covid-19: v srbski resničnostni šov vložili več milijonov evrov

Srbski resničnostni šov Zadruga je nekaj prav posebnega. To ni šov, ki bi se snemal le v eni stavbi. Ne, to je šov, ki je za namene snemanja dobil kar celo naselje. Prizorišče snemanja je oddaljeno le nekaj kilometrov od srbske prestolnice. Tekmovalci pa živijo v popolnoma novih objektih, zgrajenih v namene snemanja šova. Naselje je srbska različica Benetk in je, po navedbah srbskih medijev, stalo okoli 36 milijonov evrov. V šovu sodeluje kar 50 tekmovalcev, različnih profilov: od mam samohranilk, nekdanjih zapornikov, starlet in drugih.

Od UV komor do razkuževanja naselja

Vodja Zadruge je Željko Mitrović, lastnik in producent srbske televizije Pink. Mitrović je na lokacijo snemanja prinesel tudi drage umetnine, ladje, gliserje in celo robote. In če se je pred dobrima dvema mesecema zaradi pandemije ustavil svet, je producent poskrbel, da so lahko Zadrugo snemali še naprej. Za hrvaški portal 24Sata je produkcija šova povedala: "Uvedli smo posebne varnostne ukrepe takoj, ko smo izvedeli za prvi primer koronavirusa v Srbiji. Poskrbeli smo za poseben proces dezinfekcije s pomočjo UV prezračevanja, vse pa se začne z razkuževanjem čevljev. Oseba, ki vstopi v šov, gre skozi alkoholno pregrado. Sledi UV pregrada, ki poskrbi za razkuževanje las. Nato se izmeri telesno temperaturo. Naslednja je komora za razkuževanje in na koncu razkuževanje rok. Naslednja postaja je vertikalna UV komora – žarnice v njej se vrtijo okoli celotnega telesa, tako da uničijo potencialno prisotne viruse na telesu. Razkužena je tudi celotna vas, celotno naselje."

Nemški Big Brother z najbolj varno hišo v Evropi

Nemška različica Big Brotherja se je prav tako morala v začetku leta soočiti z odločitvijo, kako naprej, ko se je koronavirus pojavil tudi v Evropi. Kot je povedal producent Rainer Laux, odpoved ni bila možnost, se je pa odločil, da v hišo ne bodo vstopali novi tekmovalci in da lahko tisti, ki so že v hiši, izjemoma izstopijo iz hiše brez denarne kazni. Sicer za Big Brother velja, da tekmovalci ne vedo, kaj se dogaja v zunanjem, resničnem svetu, a so producenti tokrat naredili izjemo in tekmovalce obvestili o trenutni situaciji. Laux je celo dejal, da meni, da je hiša njihovega šova trenutno najbolj varna hiša v Evropi, saj so zagotovo varni pred koronavirusom.