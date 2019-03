Zaščiti se tako, da ne bere komentarjev

Že skoraj leto dni je, odkar zvezdniški par, 22-letna Hailey Baldwin in njen mož Justin Bieber, polni tabloidne stolpce in naslovnice revije po vsem svetu. Kot smo poročali, se Justin dokaj težko kosa z vsemi pritiski, saj je priznal, da je depresiven in svoje oboževalce celo pozval, naj molijo zanj.

Hailey to očitno jemlje nekoliko drugače, saj je sprejela, da imajo ljudje pač različna mnenja o njima in njuni romanci, kot kaže, pa se kaj dosti ne vznemirja, ko gre za komentatorje najrazličnejših vrst.

"Ugotovila sem, da sem prišla do točke, ko ne berem komentarjev. Mar ti je do določene mere. A moraš navaditi svoje možgane, da si rečeš, 'zakaj mi je sploh mar?' Ne poznam teh ljudi in oni ne mene, niso del mojega življenja ali moje zveze. Ljudje so lahko zlobni in če nočeš, da te prizadane, ne beri in dovoli, da vpliva na tvojo dušo," je razložila.