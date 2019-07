Zasebni krst malega Archieja: starša delila prve fotografije

Točno dva meseca sta minila, odkar je na svet prijokal mali princ Archie Harrison Mountbatten-Windsor , prvorojeni sin princa Harryja in vojvodinje susekške, Meghan Markle . Dečka je danes na tradicionalni lokaciji – v notranjosti gradu Windsor, krstil kanterburški nadškof, novopečena starša pa sta se namesto za kapelico Svetega Jurija, (kjer sta se poročila maja 2018), odločila za manjšo, zasebno kraljičino kapelo s kapaciteto sprejema do 30 ljudi. Prostora je bilo ravno prav, saj naj bi bilo na slovesnost povabljenih le 25 gostov.

Zakonca sta objavila dve fotografiji. Na skupinski fotografiji so poleg Harryja, Meghan in Arhcieja še princ Charles s soprogo Camillo, mama Meghan Markle Doria Ragland, princ William in vojvodinja Kate ter sestri princese Diane, Harryjevi teti, Lady Jane Fellowes in Lady Sarah McCorquodale. Druga fotografija je črno-beli intimen portret mlade družinice. V središču fotografije je mali krščenec Archie, ki ga objemata ganjena starša.

Ugibanja o botrih

Kot že nekajkrat do sedaj, sta Meghan in Harry britansko in svetovno javnost presenetila s svojo odločitvijo, da bo krst potekal za zaprtimi vrati. To pomeni, da so se dogodka udeležili le bližnji svojci in prijatelji, medtem, ko se širša javnost niti po koncu tradicionalne kraljeve ceremonije članom kraljeve družine ni smela pridružiti.

Spomnimo, v tančico skivnosti je zavito tudi vprašanje, kdo sta Archiejeva botra. V objavi na družbenih medijih sta omenila, da sta starša vesela, da sta lahko ta dan delila z družino in botri. A javnost in mediji bodo lahko še nekaj časa zgolj ugibali o tem, koga sta izbrala kot najprimernejša za botrsko vlogo.

Najbolj visoko kotira igralec George Clooney, ki pa je že sam nekajkrat javno zanikal, da bo stopil v botrske čevlje, tuji mediji so se spogledovali tudi z imenom Oprah Winfrey, nekaj časa pa s Sereno Williams (ki je bila v času krsta na teniškem prvenstvu v Wimbledonu in se dogodka ni utegnila udeležiti) incelo z Archiejevo nekdanjo varuško, Tiggy Legge Bourke.