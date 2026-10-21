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Zasebno letalo z ameriškim zvezdnikom zdrsnilo s steze: vsi bi lahko umrli

Las Vegas, 21. 10. 2026 08.14 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Donnie Wahlberg

Ameriški pevec in igralec Donnie Wahlberg, ki je znan po vlogi v seriji Blue Bloods in kot član skupine New Kids on the Block, je opisal skorajšnjo tragedijo, potem ko je zasebno letalo, v katerem je bil, med poskusom vzleta iz Las Vegasa zdrsnilo z vzletno-pristajalne steze.

Skorajšnja nesreča se je zgodila pred dnevi, ko letalo ni pravočasno vzletelo, temveč je nadaljevalo pot na vzletno-pristajalni stezi, na koncu pa trčilo v zaščitno ograjo letališča. Ob trku nihče od osmih ljudi na krovu ni bil poškodovan. Kmalu po tem, kar bi se lahko končalo zelo tragično, se je na družbenem omrežju oglasil 57-letni Donnie Wahlberg, ki je vidno pretresen opisal, kaj se je zgodilo, in se zahvalil pilotu in kopilotu, za katera je prepričan, da sta preprečila hudo nesrečo.

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"Vsi smo v redu. Tudi jaz sem v redu. Poskušali smo vzleteti, a letalo se ni moglo dvigniti od tal in zmanjkalo nam je vzletno-pristajalne steze," je Wahlberg povedal v videoposnetku, ki ga je objavil na družbenem omrežju.

Igralec je pojasnil, da se je pilotoma uspelo izogniti več oviram, preden je letalo trčilo v ograjo. Po njegovih besedah je letalo prehitelo tovornjake, kontejnerje in težko gradbeno opremo, ki so se nahajali na bližnjem območju.

"Povedal vam bom le, da so nam ti piloti rešili življenja," je še poudaril Wahlberg, ki je le s težavo zadrževal solze, ko je govoril o tem, kako hvaležen je, da so vsi preživeli nepoškodovani.

Letalo prebilo ogrado, nesrečo še preiskujejo

Po informacijah ameriških medijev bi moralo zasebno letalo poleteti iz Las Vegasa v Toronto. Kaj natančno se je zgodilo, še preiskujejo, kot pa so potrdili, je pilot izvedel pravi manever, a se letalo kljub temu ni uspelo zaustaviti na vzletno-pristajalni stezi, temveč je nadaljevalo z vožnjo in nato trčilo v ograjo na robu letališča.

Na letalu je bilo osem ljudi. Letališče je potrdilo, da ni bil nihče poškodovan, po incidentu pa je bil del prometa začasno ustavljen zaradi pregleda vzletno-pristajalne steze. Vzrok neuspelega vzleta še ni znan. Ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA) pa je že sprožila preiskavo.

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