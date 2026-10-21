Zasebno letalo z ameriškim zvezdnikom zdrsnilo s steze: vsi bi lahko umrli

Skorajšnja nesreča se je zgodila pred dnevi, ko letalo ni pravočasno vzletelo, temveč je nadaljevalo pot na vzletno-pristajalni stezi, na koncu pa trčilo v zaščitno ograjo letališča. Ob trku nihče od osmih ljudi na krovu ni bil poškodovan. Kmalu po tem, kar bi se lahko končalo zelo tragično, se je na družbenem omrežju oglasil 57-letni Donnie Wahlberg , ki je vidno pretresen opisal, kaj se je zgodilo, in se zahvalil pilotu in kopilotu, za katera je prepričan, da sta preprečila hudo nesrečo.

"Vsi smo v redu. Tudi jaz sem v redu. Poskušali smo vzleteti, a letalo se ni moglo dvigniti od tal in zmanjkalo nam je vzletno-pristajalne steze," je Wahlberg povedal v videoposnetku, ki ga je objavil na družbenem omrežju.

Igralec je pojasnil, da se je pilotoma uspelo izogniti več oviram, preden je letalo trčilo v ograjo. Po njegovih besedah je letalo prehitelo tovornjake, kontejnerje in težko gradbeno opremo, ki so se nahajali na bližnjem območju.

"Povedal vam bom le, da so nam ti piloti rešili življenja," je še poudaril Wahlberg, ki je le s težavo zadrževal solze, ko je govoril o tem, kako hvaležen je, da so vsi preživeli nepoškodovani.