Zasedba Parni valjak prebivalcem Gline anonimno podarila gospodinjske aparate

Priljubljena zagrebška skupina se je odločila, da bo po svojih najboljših močeh pomagala hrvaškemu mestu, ki ga je prizadel pretekli potres. Prebivalcem Gline so anonimno podarili dva pralna ter dva sušilna stroja, njihovo dejanje pa je postalo javno šele, ko se jim je na družbenem omrežju zahvalila ena od tamkajšnjih prebivalk.

Medtem ko nekateri na območje, ki ga je 29. decembra lani prizadel potres, prihajajo z namenom, da bi se kasneje na družbenih omrežjih zaradi dobrih dejanj tudi pohvalili, drugi to storijo brez večjega pompa. Tako se je tudi skupinaParni valjak odločila pomagati ljudem, ki jih je prizadel rušilni potres. Ta je na območju Petrinje, Gline in Siska popolnoma uničil najmanj tisoč objektov, ob tem pa so brez strehe nad glavo ostali številni tamkajšnji prebivalci.

icon-expand Fantje iz skupine Parni valjak so pomagali, ne da bi se s svojim dejanjem postavljali na družbenih omrežjih. FOTO: Miro Majcen

Dobrodelno gesto legendarnega banda je razkrila ena od domačink iz Gline. Na družbenem omrežju Facebook je zapisala iskreno zahvalo:"Velika zahvala v imenu celega mesta gre skupini Parni valjak, ki je donirala osem aparatov (štiri pralne stroje in štiri sušilce), ki smo jih namestili v ŠRC Banovac in bodo namenjeni temu, da si lahko prebivalci, ki so ostali brez domov, operejo in posušijo umazano perilo. Hvala vam, da mislite in skrbite za nas."

Člani zasedbe Parni valjak so brez kakršne koli objave in omembe kupili in na prizadeto območje poslali štiri gospodinjske aparate, da težke trenutke olajšajo vsem tistim, ki že več kot 14 dni trpijo pomanjkanje. Pod objavo ženske, ki se je skupini zahvalila, so se ob tem zvrstile številne pohvale in občudovanje ob dejstvu, da glasbeniki prijazne geste zaradi lastne promocije niso obešali na velik zvon.