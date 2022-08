Zasedba The Frajle brez povabila nastopila na dogodku v spomin Dragojeviću

Novosadska skupina The Frajle se je brez uradnega vabila vkrcala na trajekt, ki je bil namenjen iz Splita v Velo Luko, njihovo ravnanje med programom, posvečenem pokojnemu glasbeniku, pa je izzvalo kar nekaj ogorčenih komentarjev. V sklopu dogodka so enemu od povabljenih mladih pevcev iz rok izpulile celo mikrofon, posnetek celo objavile na družbenih omrežjih. Njihov nenajavljeni nastop je vzbudil mnogo pozornosti medijev.

Dekleta iz zasedbe The Frajle so brez posebnega povabila sodelovale na eni od slovesnosti, posvečenih legendarnemu Oliverju Dragojeviću. Teden, poln posebnih dogodkov, ki se je pričel s plovbo trajekta med Splitom in Velo Luko, je zaznamoval tudi neugoden pripetljaj, v katerega so bile vpletene članice novosadske skupine, Nataša Mihajlović ter Jelena in Nataša Buča.

Dogajanje v Veli Luki je v petek, 29. julija, zaznamoval velik obisk ljudi, ki niso mogli skrivati svojih čustev ob spominu na pevca, ki se je poslovil pred štirimi leti. Glasbenik, ki je pustil neizbrisljivo sled na hrvaški glasbeni sceni, se je s svojimi skladbami tekom kariere dotaknil mnogih. Na koncertu, poimenovanem 'Trag u beskraju', so sodelovali številni hrvaški glasbeni zvezdniki, med njimi tudi Tedi Spalato, Petar Grašo, Zorica Kondža, Doris Dragović, Matija Cvek, Dino Petrić ter Dino Jelusić, član kultnega banda Whitesnake. Na trajektu proti Veli Luki so se v sklopu pestrega dogajanja pojavile tudi The Frajle. Kot navaja srbski Blic, so dekleta na plovilo prišla brez uradnega povabila občine Vela Luka in organizatorja prireditev, glavnega glasbenega producenta Anteja Gele. ''Jaz jih nisem povabil, povabile so se same,'' je pojasnil srbskim novinarjem.

Po njegovih besedah naj bi prošnjo za nastop nanj naslovila članica Nataša. On jih je na kulturen in ljubezniv način zaprosil, da tega ne počnejo, saj njihov nastop na trajektu ni bil načrtovan, program je bil namreč vnaprej določen, na seznamu nastopajočih pa so bili določeni pevci, nastope katerih je posnela tudi HRT. To 'frajl' ni ustavilo pri njihovi nameri, zato so se vkrcale na trajekt in se tam celo dokopale do mikrofona, tega so ga izpulile iz rok enega od mladih pevcev, ki je tam nastopil. Posnetek so kasneje celo objavile na družbenih omrežjih, situacije pa kasneje za srbske in hrvaške medije niso hotele komentirati.