Zasedba Village people zahtevala prepoved uporabe svojih pesmi na Trumpovih shodih

Pevec legendarne skupine Village People je ameriškemu predsedniku jasno sporočil, naj preneha z uporabo njihovih plesnih hitov v promocijske namene. Donald Trump namreč njihovo glasbo predvaja na svojih političnih shodih. Skupina se želi od njegovih političnih odločitev končno ograditi.

Victor Willis, pevec in soustanovitelj skupine, znane po številnih disko hitih, je predsedniku Združenih držav Amerike Donaldu Trumpu prepovedal uporabo pesmiY.M.C.A. ter Macho man, ki jih vrtijo na njegovih političnih shodih. Glasbenik je svojo zahtevo objavil na omrežju Facebook. Svojo odločitev je sprejel prejšnji teden in je posledica trenutnega političnega dogajanja. Trump je namreč na ulice poslal može postave, ki so z washingtonskega trga Lafayette nasilno pregnali miroljubne protestnike.

icon-expand Skupina postala znana zaradi svojih kostumov, ki uprizarjajo ameriške kulturne stereotipe. FOTO: Profimedia

Pevec je zapisal: ''Če Trump ameriški vojski ukaže, naj strelja na svoje državljane, se bodo Američani dvignili v tolikšnem številu pred Belo hišo, da se bo predsednik moral izseliti še pred uradnimi volitvami.''Dodal je še, da uporabe glasbe njegove skupine več ne dovoli:''Gospod predsednik, res ne storite tega. Prosim pa vas tudi, da na svojih shodih nikoli več ne uporabljate nobene od mojih pesmi, še posebej ne Y.M.C.A. ter Macho man. Se opravičujem, ampak ne morem si več zatiskati oči.''

icon-expand Veliko naključje, ravno Willis poznan po tem, da nastopa v liku policista. FOTO: Profimedia

Ta odločitev pa je marsikoga presenetila, Willis je namreč še pred kratkim menil drugače. Februarja letos je v odgovor oboževalcem, ki so zahtevali prepoved uporabe njihove glasbe v politične namene, odgovoril:''Naša glasba v tem primeru ni uporabljena za specifično podporo nekomu, zato tega ne morem prepovedati. Trump je vseskozi ostal spoštljiv v svoji rabi naših pesmi in ni prestopil nobene meje. Če bi on ali pa kateri drug politik naše skladbe uporabljal v promocijske namene ali v podporo svojim političnim nazorom, bi s tem prekršili dogovor. Trump pa samo, kot milijoni oboževalcev skupine Village people, v naši glasbi iskreno uživa. Glasba je vključujoča in vsak ima pravico do YMCA plesa, ne glede na politično usmerjenost.''