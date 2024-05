Zasenčil Kylie Jenner? Maneken trdi, da je bil zaradi kraje pozornosti odpuščen

Italijanski maneken Eugenio Casnighi trdi, da je bil zaradi kraje pozornosti odpuščen z letošnje prireditve Met Gala. Po tem, ko je preteklo leto na rdeči preprogi spremljal Kylie Jenner in bil zadolžen za ponujanje pomoči, od nošenja torbice do popravljanja obleke, naj bi požel preveč pozornosti. "Se me še spomnite? Pravkar sem bil odpuščen z Met Gale," je v TikTok videu zapisal maneken.

Dejal je, da zaradi podpisa pogodbe o nerazkritju informacij do zdaj ni o tem ni smel govoriti: "Smešno, zdaj, ko so me odpustili, pa lahko povem, kar želim," je zapisal Italijan, ki trdi, da je za vse skupaj izvedel šele v petek pred ponedeljkovo prireditvijo. "Odpustili so me, ker sem bil lani viralen. Dejali so, da sem sebe postavil v središče pozornosti in da ne morem več delati tam."

Sledilcem je pojasnil, da je bil prvotno za to delo izbran prav zato, da Kylie Jenner "pomaga pri čemer koli". Casnighi je pojasnil, da neimenovana manekenska agencija, za katero dela, in Met Gala želita, da modeli delajo na rdeči preprogi, ker "želijo, da bi bili ljudje opaženi". "Dobesedno so mi rekli, da so me izbrali, ker so želeli, da sem s to zvezdnico, toda ko so ljudje fotografirali dejansko zvezdnico, na primer Kylie Jenner, in sem bil poleg nje, sem seveda končal na fotografiji. In krivili so mene."

V nadaljnjem posnetku je pojasnil, da obstaja možnost, da so se organizatorji prireditve Met Gala morda odločili, da letos na dogodku ne bodo sodelovali modeli, saj je namignil, da je izvedel, da je bil njegov kolega prav tako odpuščen.