Večmilijonska vila z bazenom, lastno privatno letalo Kylie Air in slabih 300 tisoč evrov na mesec, namenjenih novi garderobi. To so nakupi 24-letne Kylie Jenner, ki po besedah neimenovanega vira blizu družine pošteno skrbijo Kris Jenner. Ali Kylie preveč zapravlja?

Kljub temu da je družina Kardashian-Jenner znana po svojem razkošnem načinu življenja, nedavni nakupi najmlajše članice družine Kylie Jenner po besedah neimenovanega vira pošteno skrbijo njeno mamo in menedžerko Kris Jenner. "Kylie zapravlja toliko, da je njena mama morala ukrepati ter ji dejati, da se mora umiriti," je The Postu dejal družinski znanec. icon-expand Zaskrbljena Kris Jenner: ali Kylie preveč zapravlja? FOTO: Profimedia - Instagram "Kris jo poziva, naj bo bolj odgovorna s svojim denarjem ter naj sprejema pametne investicije, a Kylie je mlada. Ima svojo znamko in počne lahko, kar želi," je dejal omenjeni vir, medtem ko je nek drug vse skupaj zanikal in 24-letnico označil za odgovorno mladenko, ki dobro upravlja s svojim denarjem. PREBERI ŠE 'Podnebna zločinka': Kylie Jenner z zasebnim letalom na 17-minutni let Kylie, ki naj bi v Kaliforniji imela kar pet domov, je svoje bogastvo med drugim vložila v nakup vile z bazenom, za katero je odštela slabih 36 milijonov evrov. Lastnica kozmetične linije si je privoščila tudi nakup lastnega privatnega letala, ki ga je poimenovala Kylie Air in za njega odštela vrtoglavih 70 milijonov. Prav s slednjim je zvezdnica nedavno povzročila razgreto debato, ko se je kljub opozorilom strokovnjakov o onesnaženosti naše Zemlje odpravila na 17-minutni let. icon-expand "Kylie zapravlja toliko, da je njena mama morala ukrepati." FOTO: Profimedia Kylie veliko denarja nameni tudi garderobi, za katero mesečno odšteje slabih 300 tisoč evrov. Stroški pa se tu ne končajo. Zvezdnica s 359 milijoni Instagram sledilcev na tisoče evrov mesečno nameni varnostnikom, ne varčuje pa niti pri nakupu avtomobilov. V svoji kolekciji ima namreč med drugim tudi lamborghinija, rolls-royca in bugattija. Revija Forbes je Jennerjevo leta 2019 označila za najmlajšo milijarderko, ki je bogastvo ustvarila sama, a je ta naziv leto kasneje popravila, saj se je izkazalo, da je na računu 24-letnice 'zgolj' 900 milijonov evrov.