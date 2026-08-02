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Tuja scena

Oboževalce Ariane Grande vse bolj skrbi njeno zdravje

Los Angeles, 02. 08. 2026 09.43 pred 22 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.K.
Ariana Grande

Pevka Ariana Grande se po objavi spota za pesem Petal znova sooča z očitki glede svojega videza. Medtem ko del oboževalcev močno skrbi njeno zdravje, drugi opozarjajo, da je pevka že leta tarča neprimernih komentarjev, zato pozivajo k več spoštovanja in manj obsojanja.

Ariana Grande se je znova znašla pod drobnogledom javnosti, vendar tokrat razlog ni zgolj njena glasbena ustvarjalnost. Ob izidu njenega najnovejšega videospota za pesem Petal se je na družbenih omrežjih razvnela burna razprava o njenem fizičnem stanju. 31-letna dobitnica grammyja v videospotu navdušuje v slogu kultnega filma Briljantina, oboževalci pa so kljub zanimivi zgodbi največ pozornosti namenili njeni opazno vitkejši postavi, ki je med njimi znova sprožila ogromno zaskrbljenost glede njenega zdravja.

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Eden izmed komentarjev na YouTubu se glasi: "Kot oboževalec Ari mislim, da sta pesem in video neverjetna koncepta, a vse, o čemer lahko razmišljam, je njeno zdravje, saj je dobesedno videti bolna."

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Po drugi strani pa velik del pevkinih podpornikov opozarja na nevarnost tovrstnih javnih razprav. Po njihovem mnenju gre za obliko sramotenja zaradi videza (body-shaming). Zagovorniki zvezdnice poudarjajo, da se igralka trenutno ukvarja s številnimi uspešnimi projekti, zato njen videz ne bi smel biti predmet javne debate. Znova zaljubljena pevka je namreč v preteklosti večkrat opozorila, da so tovrstni komentarji nevarni in da nihče nima pravice ocenjevati zdravja nekoga na podlagi ene same slike ali videoposnetka.

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Razlagalnik

Briljantina je kultni ameriški glasbeni film iz leta 1978, v katerem sta glavni vlogi odigrala John Travolta in Olivia Newton-John. Film, ki se dogaja v 50. letih prejšnjega stoletja, prikazuje življenje srednješolcev, njihove ljubezenske težave, avtomobilsko kulturo in glasbo tistega obdobja, zaradi česar je postal eden najbolj prepoznavnih simbolov pop kulture 20. stoletja.

Telesno sramotenje ali 'body-shaming' je družbeni pojav, pri katerem posamezniki ali skupine kritizirajo, zasmehujejo ali ponižujejo nekoga na podlagi njegovega zunanjega videza, telesne teže ali oblike telesa. Takšno vedenje pogosto povzroča resne psihološke stiske, znižuje samopodobo posameznika in spodbuja nezdrave standarde lepote, ki jih narekujejo mediji in družbena omrežja.

Nagrade grammy so prestižne glasbene nagrade, ki jih vsako leto podeljuje ameriška Akademija za snemalno umetnost in znanost (The Recording Academy). Veljajo za najvišje priznanje v glasbeni industriji, primerljivo z oskarji v filmski industriji, in se podeljujejo za izjemne dosežke na področju glasbene produkcije, skladanja in izvajanja v različnih glasbenih zvrsteh.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Ariana Grande izguba teže pevka Petal zdravje

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Amor Fati
02. 08. 2026 10.06
Sama kost pa koža. Kot zobotrebc.
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