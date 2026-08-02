Oboževalce Ariane Grande vse bolj skrbi njeno zdravje

Ariana Grande se je znova znašla pod drobnogledom javnosti, vendar tokrat razlog ni zgolj njena glasbena ustvarjalnost. Ob izidu njenega najnovejšega videospota za pesem Petal se je na družbenih omrežjih razvnela burna razprava o njenem fizičnem stanju. 31-letna dobitnica grammyja v videospotu navdušuje v slogu kultnega filma Briljantina, oboževalci pa so kljub zanimivi zgodbi največ pozornosti namenili njeni opazno vitkejši postavi, ki je med njimi znova sprožila ogromno zaskrbljenost glede njenega zdravja.

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Eden izmed komentarjev na YouTubu se glasi: "Kot oboževalec Ari mislim, da sta pesem in video neverjetna koncepta, a vse, o čemer lahko razmišljam, je njeno zdravje, saj je dobesedno videti bolna."

Po drugi strani pa velik del pevkinih podpornikov opozarja na nevarnost tovrstnih javnih razprav. Po njihovem mnenju gre za obliko sramotenja zaradi videza (body-shaming). Zagovorniki zvezdnice poudarjajo, da se igralka trenutno ukvarja s številnimi uspešnimi projekti, zato njen videz ne bi smel biti predmet javne debate. Znova zaljubljena pevka je namreč v preteklosti večkrat opozorila, da so tovrstni komentarji nevarni in da nihče nima pravice ocenjevati zdravja nekoga na podlagi ene same slike ali videoposnetka.