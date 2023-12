Zasledovalcu Sofie Vergara petletna prepoved približevanja

Igralka Sofia Vergara bo naslednjih pet let imela mir pred domnevnim zasledovalcem, 34-letnim Gregoryjem Aaronom Brownom . Ta je po izpustitvi iz zapora julija 2023, da bi se izognil varnostniku, prek hribovja Los Angelesa pešačil do zvezdničine hiše, tam pa zavpil, da igralka pripada njemu.

Sodnica Christine J. Gonong je ugodila zahtevi Vergarinega odvetnika in Brawnu prepoved izročila za najdaljši možni rok, to je pet let. V sodnih dokumentih je bilo navedeno, da je zalezovalec julija 2023, potem ko je bil pogojno izpuščen iz zapora, med hribovjem prišel do zvezdničine hiše in zvezdnico razglasil za svojo.

Dokumenti tudi navajajo, da ji je Brown novembra poslal "moteče pismo", v katerem je izrazil svojo namero, da jo najde in bo z njo. Brown je bil v priporu, ker je kršil pogojni izpust. "Vključen je v zalezovanje in nadlegovanje, usmerjeno name, kar je zelo zaskrbljujoče, saj me moti in me nadleguje," je Vergara, ki ni bila prisotna na sodišču, dejala v prejšnjih sodnih dokumentih.

"Brownovo stalno, agresivno in nadlegovalno vedenje in sporočila so zelo moteči in mi povzročajo nenehno tesnobo in čustveno stisko," je še dejala za zapisnik. Dodala je, da se boji za svojo osebno varnost in varnost ljudi okoli sebe, domnevno obnašanje pa je opisala kot "izjemno zastrašujoče".

Brown je bil opisan kot "duševno nestabilen zalezovalec" z "dolgoletno fiksacijo" na 51-letnico. "Zmotno verjame, da jo osebno pozna in ima romantičen in družinski odnos z njo in njenim sinom, kar pa ni res," piše v dokumentih. "Verjame, da je Vergara njegova, njegovo vedenje pa je zalezovalno in kompulzivno ter zanjo predstavlja resno grožnjo in nevarnost," je še navedeno.