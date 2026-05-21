Tuja scena

'Zaupali smo človeku brez vesti, moj sin pa je za to plačal z življenjem'

Los Angeles, 21. 05. 2026 14.01 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Matthew Perry

Mama pokojnega zvezdnika kultne serije Prijatelji, igralca Matthewa Perryja, je pred sodbo njegovemu nekdanjemu pomočniku sporočila, da je slednji izdal njeno zaupanje in mu omogočal dostop do drog. "Takšna bolečina nikoli ne mine. Vsaka mama, ki izgubi otroka na tako krut način, ve, da pravega zaključka ni. Nič ne more odvzeti te bolečine," je med drugim zapisala skrušena Suzanne Morrison.

Mama pokojnega igralca Matthewa Perryja, Suzanne Morrison, je pred prihajajočim izrekom kazni njegovemu nekdanjemu pomočniku Kennethu Iwamasi sporočila, da je ta izdal njeno zaupanje in Matthewu omogočal dostop do drog.

Mama Matthewa Perryja Suzanne Morris in njen partner Keith Morrison.
FOTO: Profimedia

"Njegova najpomembnejša naloga bi morala biti, da Matthewu stoji ob strani in ga varuje v njegovem boju z odvisnostjo. Namesto tega pa mu je pomagal pri nezakonitem uživanju drog. Zaupali smo človeku brez vesti, moj sin pa je za to plačal z življenjem," je zapisala v izjavi za sodišče, ki jo je pridobila revija People.

Perryja so 28. oktobra 2023 našli mrtvega v masažni kadi na njegovem domu. Ameriško pravosodno ministrstvo je ugotovilo, da je umrl zaradi akutnih učinkov ketamina. Po njihovih navedbah mu je Iwamasa drogo večkrat vbrizgal, čeprav ni imel nobenega medicinskega znanja, med drugim tudi na dan njegove smrti.

Kenneth Iwamasa je avgusta 2024 priznal krivdo za sodelovanje pri nezakoniti distribuciji ketamina, ki je privedla do Perryjeve smrti. Grozi mu do 15 let zapora, vendar naj bi tožilci predlagali okoli 41 mesecev zaporne kazni ter nadzor po prestani kazni. Sodba bo izrečena 27. maja.

Iwamasa je eden od petih obtoženih v povezavi s Perryjevo smrtjo. Drugi obtoženi, med njimi Jasveen Sangha in dr. Salvador Plasencia, so bili zaradi svoje vloge pri dobavi ketamina že obsojeni na zaporne kazni.

Uporabnik1888402
21. 05. 2026 15.25
Zamujas celo njegovo zivljenje ...
Njen sin je dosegel izjemen uspeh na eni najboljših fakultet na svetu
Umetnost naravnih ustnic: prihaja doba 'lip booster' tretmajev
Koliko dopusta potrebujemo za zdravje
Kupil stanovanje in ga v celoti plačal – zdaj od njega zahtevajo še eno kupnino
Zalezovala ga je, on pa jo je povabil na večerjo
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Top Gun: Maverick
