Mama pokojnega igralca Matthewa Perryja , Suzanne Morrison , je pred prihajajočim izrekom kazni njegovemu nekdanjemu pomočniku Kennethu Iwamasi sporočila, da je ta izdal njeno zaupanje in Matthewu omogočal dostop do drog.

"Njegova najpomembnejša naloga bi morala biti, da Matthewu stoji ob strani in ga varuje v njegovem boju z odvisnostjo. Namesto tega pa mu je pomagal pri nezakonitem uživanju drog. Zaupali smo človeku brez vesti, moj sin pa je za to plačal z življenjem," je zapisala v izjavi za sodišče, ki jo je pridobila revija People .

Perryja so 28. oktobra 2023 našli mrtvega v masažni kadi na njegovem domu. Ameriško pravosodno ministrstvo je ugotovilo, da je umrl zaradi akutnih učinkov ketamina. Po njihovih navedbah mu je Iwamasa drogo večkrat vbrizgal, čeprav ni imel nobenega medicinskega znanja, med drugim tudi na dan njegove smrti.

Kenneth Iwamasa je avgusta 2024 priznal krivdo za sodelovanje pri nezakoniti distribuciji ketamina, ki je privedla do Perryjeve smrti. Grozi mu do 15 let zapora, vendar naj bi tožilci predlagali okoli 41 mesecev zaporne kazni ter nadzor po prestani kazni. Sodba bo izrečena 27. maja.