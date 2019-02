Zavrača plastične operacije, a priznava uporabo polnil

Kylie Jenner je sicer najmlajša od slavnih sester Kardashian-Jenner, ki so slavne postale po zaslugi resničnostnega šova. Čeprav ima Kylie šele 21 let, pa se o njej zadnja leta piše največ. Ne samo, da je najbogatejša od sester, veliko se je o njej pisalo tudi zaradi njenega videza, in nanjo so večkrat letala vprašanja, ali je podlegla lepotni kirurgiji.

Mladenka, ki je pozirala za najnovejšo izdajo revijePaper, je to znova zavrnila, toda priznala je, da uporablja polnila: "Ljudje so prepričani, da sem padla pod nož in popolnoma spremenila svoj obraz. Toda to je popolnoma neresnično. osebno so mi operacije grozljive. Nikoli ne bi tega naredila. Ni jim jasno, kaj naredijo dobra pričeska, ličila in polnila ..." Ko so jo v reviji vprašali, ali ličila resnično pomagajo, da so dekleta videti tako kot ona, pa je suvereno priznala, da to ni možno. "To so polnila. Tega ne zanikam."

Seveda pa je pogovor nanesel tudi na njeno bogastvo. Kajti priznana ameriška revija Forbes je resničnostno zvezdnico razglasila za najmlajšo med najbogatejšimi ameriškimi poslovnimi ženskami, ki so svoje premoženje ustvarile popolnoma same – torej iz nič. Kar pa so ji mnogi očitali in dejali, da je uspela s pomočjo družine. Toda 21-letnica vztraja. "res sem svoje bogastvo ustvarila iz nič ... starša sta mi rekla, da moram služiti svoj denar, naučila sta me, kako delati z denarjem. Da, imela sem platformo, toda denarja nisem podedovala."