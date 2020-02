Zavrnil vodenje oskarjev in se odločil, da postane boljši človek

Zdaj pa je za revijo Men's Health 40-letnik povedal, da se je takrat začela njegova pot, da postane najboljša različica sebe. "Pojavil se je velik prepad med tem, kaj sem jaz mislil, da je problem in kaj je dejansko bil problem," je povedal Hart, ko se je spominjal jeze, ker so ga mnogi označili za homofoba. Poudaril je tudi, da je med spornimi tviti leta 2009 in ponudbo, da bi vodil oskarje, minilo deset let.

"Vseeno mi je, ali si homoseksualec ali ne. Sem človek ljudi. Imel te bom rad ne glede na to,"je bil jasen Hart. Kljub temu, pa je trajalo kar nekaj časa, da je spoznal, da problem ne tiči v tem, ali je on homofoben ali ne. Šlo je namreč za dejstvo, da se je le opravičil, ni pa obsodil škodljivega vedenja proti LGBT skupnosti. V intervjuju je pojasnil, da so mu do spoznanja pomagali priti njegovi bližnji prijatelji, kot so Wanda Sykes, Lee Daniels in Ellen DeGeneres. Šele takrat je v radijski oddaji Straight from the Hart podal izjavo, v kateri je izrazil svoje razumevanje problema.

Od takrat pa je Kevin že večkrat spregovoril o svojih preteklih napakah in jih pojasnil tudi v svoji seriji Don't F*** This Up. Za Men's Health je povedal, zakaj se jo je odločil posneti. "Sem velik zagovornik tega, da žanješ kar seješ," je povedal Hart in za konec dodal: "Problemi so zato, da se jih rešuje. Če bodo ljudje videli, kako sem se soočil s težavami, bodo morda v tem našli nekaj motivacije oziroma navdiha."