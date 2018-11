Zavrnila histerektomijo: Verjamem v čudeže, mama bom!

30-letna glasbenica Jessie J je pred štirimi leti med svojim nastopom na koncertnem odru v londonskem Royal Albert Hallu delila žalostno novico, da je izvedela, da zaradi hujših ginekoloških težav najverjetneje ne bo mogla zanositi. Zaradi tega je nastala tudi pesem 'Four Letter Word', ki jo je tisti večer zapela skupaj s številnimi drugimi uspešnicami.

Jessie, ki je pred kratkim vkorakala v razmerje z 38-letnim igralcem Channingom Tatumom, je zdaj na svojem Instagramu delila ganljivo sporočilo, v katerem je spregovorila o tem, kako se je počutila pred štirimi leti, kako se je vse do danes borila proti črnogledemu razmišljanju in da je sprejela odločitev, da bo kljub težavam, ki ji stojijo nasproti, postala mama. ''Potem, ko sem med svojim nastopom pred štirimi leti razložila, kako in zakaj je pravzaprav je nastala pesem 'Four Letter Word', sem prejela neverjetno podporo in ljubezen s strani svojih oboževalcev,'' je začela Jessie in nadaljevala: ''Hvala vsem. Pred štirimi leti so mi povedali, da ne bom mogla imeti otrok. Prav tako mi je bilo rečeno, da moram nemudoma prestati histerektomijo in začeti s terapevtskim zdravljenjem. To sem zavrnila. Nisem želela oditi na operacijo in ne jemljem nikakršnih zdravil ... Odločila sem se, da se bom obrnila k naravi, naravnim pripomočkom in spremembi prehrane. Trenutno delam vse, kar je v moji moči, da bi kljub napovedim zanosila, zgodilo pa se bo, če bo moje telo to dovolilo. Mama bom, verjamem v čudeže.''