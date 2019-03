Zavrnila slavnega oskarjevega nagrajenca, ker mu ni verjela, kdo je

25-letna Simone Holtznagel je nedavno spoznala mehiškega režiserjaAlfonsa Cuarona, ki se je podpisal pod film Gravitacija (Gravity), ki je leta 2014 prejel kar sedem oskarjev. Svetlolasa lepotička pa mu ob srečanju ni verjela, da je Alfonso res filmski ustvarjalec, zato ni želela sedeti za isto mizo z njim.

Pred tremi tedni sta se avstralska manekenka in mehiški režiser Alfonso Cuarón srečala na eni od zabav . Režiser je pristopil do nje in jo ogovoril. Ko se je predstavil, ji je dejal: ''Režiser sem.'' Ona pa mu je odgovorila: ''Jaz pa sem Picasso.'' Celotno zgodbo je Simone razkrila na družbenih omrežjih. Zahvaljujoč svoji prijateljici je ugotovila, da je Alfonso resnično filmski režiser in da je pred dnevi dobil kar tri oskarje.