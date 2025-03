Zavrnili del tožbe proti skupini The 1975 zaradi gejevskega poljuba

OGLAS

Člani britanske skupine The 1975 ne morejo biti osebno odgovorni za izgube malezijskega glasbenega festivala, ki so ga oblasti zaprle, potem ko je glavni pevec Matty Healy na odru poljubil moškega kolega iz skupine, je odločil londonski sodnik. Organizator festivala Good Vibes zahteva 2,2 milijona evrov odškodnine, potem ko je Healy kritiziral državne zakone proti homoseksualnosti in nato poljubil basista Rossa MacDonalda na nastopu v Kuala Lumpurju julija 2023.

Matty Healy, pevec skupine The 1975 FOTO: AP icon-expand

Posnetek poljuba je sprožil burno reakcijo v večinsko muslimanski državi, kjer je homoseksualnost kaznivo dejanje, za katero je zagrožena kazen do 20 let zapora. Nekatere skupine LGBTQ+ so zvezdnike kritizirale, ker naj bi s tem ogrožali skupnost in motili delo aktivistov, ki si prizadevajo za spremembe. Future Sound Asia je skupino tožil na višjem sodišču zaradi kršitve pogodbe in dejal, da so njegovi štirje člani dolžni ravnati v skladu s pravili. Toda odvetnik skupine je trdil, da bi morala biti tožba usmerjena le na podjetje – ne na glasbenike. Tožba se bo tako nadaljevala proti podjetju The 1975 Productions LLP, Future Sound Asia pa bo moral plačati 120.000 evrov pravnih stroškov.

Incident se je zgodil po tem, ko so oblasti sprva oklevale, da bi skupini The 1975 sploh dovolile nastop zaradi pomislekov glede Healyjevih preteklih težav z odvisnostjo. Na koncu so se strinjali pod pogojem, da se Healy drži posebnih smernic. Vendar pa so med nastopom leta 2023 Healyjeve pripombe in poljub skupaj z drugimi dejanji, kot je prinašanje steklenice vina na oder, pripeljali do odpovedi dogodka. Healy je znan kot zagovornik pravic LGBTQ+ skupnosti in po svojih drznih političnih izjavah.