Zavrnjeni zaročenec bo svoje moči usmeril v kariero

Igralca Chrisa Zylko smo lahko videli v seriji The Leftovers ter Neverjetni Spiderman. Videti je bilo, da njegova filmska zvezda lepo raste, nato pa je spoznal hotelirsko dedinjo Paris Hilton, preskočile so iskrice in igranje je postavil na stranski tir. Zelo hitro je sledila zaroka, na prst ji je nadel diamantni prstan. "Rekla sem da. Zelo se vesela in navdušena, da sem zaročena z ljubeznijo svojega življenja. Ti si moj najboljši prijatelj, moja sorodna duša," je povedala o izbrancu, s katerim sta se sestajala dve leti. "V vseh pogledih popoln zame. Tako zvest, prijazen in dobrosrčen. Počutim se kot najsrečnejše dekle na svetu. Ti si uresničenje mojih sanj. Hvala, ker si mi pokazal, da pravljice res obstajajo," je ob zaroki še dodala zaljubljena Paris.

Poleg tega je bilo videti, da se je mladenič odločil, da bo na prvo mesto postavil njo ter njeno kariero in jo pri tem kar se da podpiral, zato ni več sprejemal novih igralskih vlog. A ljubezen je ugasnila. Paris se je vrgla v delo – trenutno potuje po Avstraliji, Chris pa je sklenil, da se bo osredotočil na svojo igralsko kariero.

Takoj ko je v medije prišla novica, da sta končala razmerje, naj bi do Chrisa že prišlo nekaj igralskih ponudb, poleg tega na velika platna prihaja film The Death and Life of John F. Donovan, ki ga je posnel z Natalie Portman, in to preden je začel razmerje s Paris.

Veliko pa se govori tudi o zaročnem prstanu, ki ga je zvezdnik kupil za zaroko. 22-karatni diamant v obliki hruške, ki je vreden skoraj dva milijona evrov, naj bi namreč še vedno bil v lasti nekdanje zaročenke in Chris ga hoče nazaj.