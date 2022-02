Zayn Malik brez dolge brade in z novo frizuro

Zayn Malik, nekdanji član nekoč izjemno priljubljene fantovske skupine One Direction, je presenetil z novo fotografijo. Zvezdnik se je namreč na Instagram vrnil brez dolge, bujne brade, svoj poraščeni videz pa je zamenjal s krajšo frizuro.

icon-expand Zayn Malik je oboževalce na Instagramu presenetil z novim videzom. FOTO: AP

Zayn Malik se je poslovil od svojega poraščenega videza in s tem razveselil marsikatero oboževalko, ki ni bila preveč navdušena nad njegovo bujno brado. Na trenutke je celo vzbujal vtis, da se je nekoliko zanemaril, potem ko je imel kar nekaj težav s svojo nekdanjo partnerico Gigi Hadid oziroma bolj z njeno mamo. A zvezdnik je očitno zaključil to neprijetno poglavje in obrnil nov list, saj je, po novi fotografiji sodeč, spet tisti stari Zayn, ki smo ga vajeni.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zvezdnik je objavil nov selfie, na katerem je pokazal, da se je znebil svoje bujne brade. 29-letni glasbenik in oče deklice Khai je na fotografiji našobil ustnice, medtem ko je koketiral s pogledom, usmerjenim naravnost v kamero. Tokrat je imel na sebi zeleno majico s kratkimi rokavi in V-izrezom, ki razkriva njegovo vse bolj potetovirano telo – njegove tetovaže segajo po rokah in vratu, z njimi pa ima prekrit tudi prsni koš.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke