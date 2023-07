Zayn Malik o očetovstvu : Hčerki skušam biti dober zgled

V intervjuju, prvem po šestih letih, je dodal: "Zato sploh delam ta intervju. Zelo sem bil zaskrbljen glede takih pogovorov. In želim si, da me bo lahko hčerka pogledala in si rekla: Vau, to je moj očka." O tem, kako se spopada z vlogo očeta, je dejal: "Ves čas mi govorijo, da pripovedujem očetovske šale. Jaz pa si rečem: V redu je. To je kul. Ljudje me gledajo, kot da sem čudak, vendar jim samo odvrnem: Ja, jaz sem oče, zdaj mi je dovoljeno pripovedovati očetovske šale." 30-letni pevec je priznal, da se je njegov pogled na življenje spremenil, odkar je septembra 2020 postal starš hčerki Khai skupaj z 28-letno Gigi Hadid. "Obstaja določena točka v odraslem obdobju življenja, ko je vse nejasno, sivo in dolgočasno, in zagotovo mi je Khai vrnila veliko barve v življenje."