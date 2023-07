Zayn Malik o tem, zakaj je zapustil One Direction: Odločil sem se sebično

Zayn Malik je zaslovel kot član fantovske skupine One Direction, ko so razpadli, pa je nadaljeval s solo kariero. Čeprav je od njegovega slovesa minilo že skoraj osem let, je šele sedaj razkril, zakaj je v resnici zapustil skupino. V podrobnosti se ni želel spuščati, je pa priznal, da je bil njegov razlog zelo sebične narave. Želel je biti prvi, ki bi začel s solo kariero, in dodal je, da je pač zelo tekmovalen.

Zayn Malik je ime, ki ga je svetovna javnost spoznala v britanski različici šova X Factor. Prav zaradi omenjene oddaje je zvezdnik zaslovel. Skupaj s Harryjem Stylesom, Niallom Horanom, Louisom Tomlinsonom in Liamom Paynom so namreč od leta 2010 ustvarjali pod imenom One Direction. A leta 2015 se je 30-letnik odločil, da skupino zapusti.

icon-expand Pevec je spregovoril o razlogih za odhod iz skupine One Direction. FOTO: Profimedia

"Odločil sem se sebično. Želel sem biti prvi, ki bo začel solo kariero in ustvaril svoj album," je po osmih letih priznal zvezdnik, ki več podrobnosti o svojem odhodu in govoricah o nesoglasjih v skupini sprva ni želel razkriti. "Več ne bom povedal, a dogajalo se je veliko. Določeni ljudje so delali določene stvari in določeni ljudje niso želeli podpisati pogodbe, zato sem vedel, da nekaj ni v redu, zato sem raje prej šel," je le še dodal.

icon-expand Zayn Malik je skupino One Direction zapustil leta 2015. FOTO: AP

30-letnemu pevcu je na koncu to tudi uspelo. Svoj prvi samostojni album z naslovom Mind of Mine je izdal le leto dni po odhodu iz skupine, s svojim singlom Pillowtalk pa takoj ob izdaji zasedel vrhove glasbenih lestvic. "Sem pasiven tip, a ko gre za mojo glasbo in moj posel, sem resen. Sem tekmovalen, zato sem želel biti prvi, ki bo naredil nekaj svojega," je poudaril.

Zvezdnik je v podcastu Call Her Daddy na koncu vseeno priznal, da je bila njegova želja po samostojni karieri res ključen razlog za izstop, a da so se fantje kljub vsemu že nekoliko naveličali drug drugega. "Pojavljale so se težave med nami, krhalo se je naše prijateljstvo. Pet let smo bili vsak dan skupaj, malo smo se naveličali eden drugega," je povedal in obenem poudaril, da so se imeli skupaj sicer zelo lepo.