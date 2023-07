Zayn Malik po dveh letih izdal novo pesem 'Love Like This'

Zayn Malik, nekdanji član skupine One Direction, se uradno vrača na glasbeno sceno. Zvezdnik je pred kratkim izdal svojo novo pesem z naslovom Love Like This. Oboževalce je presenetil s svojim drznim ljubezenskim videospotom, ki so ga posneli v New Yorku.

Zayn Malik, nekdanji pevec skupine One Direction, je po dveh letih izdal svojo novo pesem z naslovom Love Like This. V petek je bil na YouTubu premierno objavljen tudi videospot, ki sta ga režirala Ivanna Borin in Frank Borin in je bil posnet v New Yorku. V videospotu Zayn nosi črno-rdečo motoristično jakno ter osvaja dekle. Par se med videoposnetkom poljublja in se spogleduje, proti koncu videa pa se dvigneta v nebo.

Nobody Is Listening, njegov zadnji projekt, je bil zvezdnikov tretji studijski album in je izšel leta 2021. Svoj prvenec Pillowtalk je izdal leta 2016, njegov naslednik Icarus Falls pa leta 2018. Pred svojim novim singlom se je Malik pojavil v podkastu Call Her Daddy. V svojem prvem intervjuju po skoraj šestih letih je spregovoril o svoji odločitvi, zakaj je pred osmimi leti zapustil One Direction. 30-letni pevec je opisal, kako je upal, da bo premagal svoje kolege iz skupine pri začetku solo kariere, in da so pevci po petih skupnih letih postali naveličani drug drugega, saj so ves čas preživljali skupaj.

"Ne želim se spuščati v podrobnosti, a v ozadju se je dogajalo veliko. Določeni ljudje so počeli določene stvari, določeni ljudje niso želeli podpisati pogodb, zato sem vedel, da se nekaj dogaja," je povedal. Malik se je pridružil skupini One Direction skupaj s Harryjem Stylesom, Niallom Horanom, Louisom Tomlinsonom in Liamom Paynom kot tekmovalec v britanskem tekmovalni šovu The X Factor leta 2010. Do leta 2015 je skupina izdala štiri albume in si nabrala ogromno oboževalcev, a Zayn Malik je bil pripravljen narediti spremembo. Pevec je dejal, da je takoj, ko je spoznal, da je prihodnost skupine ogrožena, njegova tekmovalna narava spodbudila željo po samostojni karieri."Rekel sem si: 'Samo šel bom od tod, mislim, da je to končano.' Povsem sebično sem želel biti prvi, ki bo šel in posnel svojo ploščo. Sem pasiven človek, a ko gre za mojo glasbo in moj posel, sem resen. Sem tekmovalen, zato sem želel biti prvi, ki bo naredil svoje."

Zayn je napovedal svoj odhod iz One Direction marca 2015. Skupina je novembra izdala zadnji album brez njega ter leta 2016 prekinila delovanje za nedoločen čas, vseh pet članov pa je od takrat začelo uspešne solo kariere.