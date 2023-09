Zayn Malik praznuje rojstni dan svoje hčerke: Brez tebe ne bi mogel živeti

Malik ima Khai s svojim nekdanjim dekletom Gigi Hadid. Par je začel hoditi leta 2015, nato pa se je oktobra 2021 razšel. 28-letna Gigi je za rojstni dan svoje hčerke prav tako objavila lasten poklon in jo označila za ljubezen svojega življenja. "Ta teden praznujemo našo triletnico in tako sem počaščena, da sem postala njena mama, da lahko skozi njo vidim življenje! Vesel rojstni dan moji najslajši, najpametnejši, najbolj pogumni prijateljici! Sanjski otrok, ljubezen mojega življenja," je pod svojo objavo zapisala manekenka.

V objavo so vključene fotografije Gigi in hčerke Khai skozi leta. Med njimi so rojstnodnevni zajtrk za deklico in podobna torta na temo Ledenega kraljestva, kot jo je Malik vključil v svojo objavo. "Največje darilo od vseh," je objavo sladko komentirala dekličina babica Yolanda Hadid.

Gigi Hadid je pred kratkim spregovorila o skupnem starševstvu z Zaynom. "Mislim, da moraš biti premišljen, ko si starš, ker imam zdaj dobesedno polovico časa s svojo deklico," je povedala manekenka in dodala: "Delam, ko je moja hči z očetom, in to je čas, ki ga imam."