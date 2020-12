Zayn Malik presenetil z novo pričesko

Fotografi so britanskega glasbenika Zayna Malika ujeli na newyorških ulicah, kjer je privabljal radovedne poglede zaradi svojega videza. 27-letni pevec si je lase pobarval na platinasto blond. Svoj videz je tudi barvno uskladil s sovjo pričesko, saj je na sebi imel rumene superge in jakno v nežno rumeni barvi.

Zayn Malik in Gigi Hadid sta par od leta 2015, a v teh petih letih sta imela tudi nekaj vzponov in padcev, saj sta se vmes tudi razšla. A ljubezen je bila na koncu dovolj močna, da sta se odločila za naslednji korak – ustvariti družino. Novico, da je v veselem pričakovanju, je Gigi naznanila aprila v oddaji The Tonight Show z Jimmyjem Fallonom, 23. septembra pa sta se z Zaynom razveselila hčere.