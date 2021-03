Zayn Malik prvič o tem, kakšna mama je Gigi Hadid

Zayn Malik in Gigi Hadid

Britanski pevec Zayn Malik, bolj znan tudi kot nekdanji član fantovske skupine One Direction, je v intervjuju za radio iHeartRadio povedal, kakšno je družinsko življenje in kako se je njuno življenje spremenilo, odkar sta s partnerico Gigi Hadid dobila hčerkoKhai.

"Iskreno, super je! Veliko ljudi mi je, še preden se je hčerka rodila, reklo, da je to velika sprememba, na katero se je treba navaditi in nanjo tudi malo pripraviti. Ampak iskreno, Khai je izjemna dojenčica. Z Gigi nama je olajšala celotno zadevo: rada se doji, veliko spi, res je super. Zaenkrat smo samo pri hranjenju in previjanju plenic ter spanju, ampak je noro. Zelo uživam v tem," je povedal 28-letnik.

Ko so ga vprašali, kako bi Gigi opisal v vlogi mame, je povedal: "V tem je zelo dobra. Je izjemno dobra mama." Iskren je bil tudi pri vprašanju o tem, kako se on znajde v novi očetovski vlogi. Zelo iskreno je priznal, da ni mislil, da bo v tem tako zelo užival, kot uživa zdaj. Pred rojstvom hčerke se je vedno osredotočal samo nase in na svojo kariero, zdaj pa je družina prioriteta pred vsem drugim.

"Obožujem preživljati dneve s svojo hčerko. Zelo sem presenečen sam nad sabo, rad se družim z njo. Gledamo otroški program ali risane filme, učimo se otroških pesmic. Rad sem z njo in izjemno rad ji pojem. To je povsem drugačno življenje od prejšnjega, bolj umirjeno. A na vse skupaj sem se zlahka privadil, verjetno je prav to največje presenečenje zame, da nisem imel težav s privajanjem na nov ritem."

Sicer izjemno zasebna zvezdnika hčerkico vzgajata v Pensilvaniji v majhnem kraju, saj ne želita, da bi njun otrok odraščal v okolju, kot je Los Angeles.