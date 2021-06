Zayn Malik se je na ulici spustil v prepir z neznancem

Nekdanji član skupine One Direction Zayn Malik je nič hudega sluteč kadil na newyorški ulici, ko ga je neznani moški, ki je zapuščal lokal Little Sister Lounge, začel verbalno napadati. Na videoposnetku, ki ga je pridobil TMZ, je videti, kako je napadalec Malika začel zbadati in s telesno govorico nakazal, da se pripravlja na pretep. Zayn se je na njegove žalitve odzval z nekaj žaljivkami in se pripravil na samoobrambo, ampak do fizičnega pretepa k sreči ni prišlo, saj je pevčeva ekipa takoj posredovala in napadalcu preprečila, da bi nad Malikom uporabil silo.