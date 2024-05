Zayn Malik spregovoril o svojem življenju: Vesel sem, da sem samski

Zayn Malik se je v nedavnem intervjuju razgalil in spregovoril o svoji romantični preteklosti. Pevec je bil pred leti zaročen s pevko Perrie Edwards, z manekenko Gigi Hadid pa si deli tri letno hčerko. Zvezdnik je povedal, da uživa življenje na svoji kmetiji in da čas posveča svoji hčerki in samemu sebi.

Zayn Malik je spregovoril o svoji romantični zgodovini od dni, ko je še prepeval v takrat najbolj vroči glasbeni skupini One Direction, pa vse do danes. V odkritem intervjuju za NYLON je pevec razpravljal o svojem romantičnem delu življenja, od zaroke s Perrie Edwards iz skupine Little Mix do svojih poskusov iskanja partnerja v aplikaciji za zmenke. Zvezdnik je razkril, da je poizkusil na Tinderju, a so ga odstranili iz aplikacije, potem ko so mislili, da se le pretvarja, da je znan pevec, in izrablja njegove fotografije.

Zayn Malik FOTO: Profimedia icon-expand

"Vse osebe, s katerimi sem se na aplikaciji ujel, so me obtožile, da izrabljam fotografije znane osebe," je dejal. "Spraševali so: Zakaj uporabljaš slike Zayna Malika? Tako da zmenki prek aplikacije zame niso bili preveč uspešni." Umetnik je razpravljal tudi o svojih najzgodnejših zmenkih, vključno s tem, ko se je zaročil s 30-letno Perrie, medtem ko je bil v One Direction. Ob spominu na štiriletno razmerje, ki je trajalo od njegovega 17. do 21. leta, je Malik dejal: "Takrat nisem vedel ničesar o ničemer," in nadaljeval,"mislil sem, da vem vse, ker sem imel 21 let. Zakonsko mi je bilo dovoljeno narediti vse, vendar nisem imel pojma."

Zayn Malik in Perrie Edwards FOTO: Instagram icon-expand

Spregovoril je tudi o razmerju z manekenko Gigi Hadid, s katero ima triletno hčerko Khai. Z njo je poskušal izkusiti normalno odraslo življenje, ki mu ga je vzela slava. Malik, ki je bil vzgojen v zelo hladni družini v Bradfordu v Angliji in zdaj živi na kmetiji v Pensilvaniji, je dejal, da pred nastopom v One Direction nikoli zares ni imel dekleta, zato je, ko je dobil priložnost, to tudi zagrabil. "Moji starši so bili še del stare šole, zato nikoli nisem domov pripeljal dekleta ali kaj podobnega," je dejal. "Ko sem dobil priložnost za to, sem skočil naravnost, dva metra naprej, in si rekel, imel bom dekle in živela bo z menoj. Mislil sem si, da bo to dokaz moje zrelosti."

Zayn Malik in Gigi Hadid FOTO: AP icon-expand

Potem ko sta s Perrie leta 2015 prekinila zaroko, je začel hoditi z Gigi, s katero je imel burno razmerje, ki je trajalo do dokončnega razhoda oktobra leta 2021. "Od 21. do 27. leta sem bil z Gigi in imela sva otroka in res si nisem vzel veliko časa, da bi se spoznal," je povedal. Danes je dejal, da jemlje vse, vključno s svojim romantičnim življenjem, veliko počasneje. "Verjetno si je pametno vzeti čas zase, preden ga v celoti investiraš v drugega človeka kot življenjskega partnerja," je dejal in dodal, da je povsem zadovoljen s svojim mirnim življenjem na kmetiji, še posebej, ker ga lahko preživlja s hčerko. "Hčerko imam samo 50 odstotkov časa, a bi jo imel 90 odstotkov, če bi lahko." V skupnem času si rada ogledata predstave, obiščeta tematski park ali pa obiščeta plažo.