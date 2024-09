Zayn Malik v oddaji Jimmyja Fallona napovedal samostojno turnejo

Zayn Malik je potrdil, da bo odšel na turnejo prvič po skoraj 10 letih, potem ko se je odločil zapustiti One Direction in nadaljevati solo kariero. Pevec je v preteklih dneh na družbenih omrežjih objavil nekaj namigov, novico pa je uradno potrdil v oddaji The Tonight Show, kjer je s svojim obiskom presenetil vse navzoče.

Zayn Malik prvič odhaja na samostojno turnejo. V Angliji rojeni pevec je oboževalcem potrdil, da se bo to jesen, skoraj 10 let po tem, ko je zapustil One Direction, podal na svojo prvo samostojno glasbeno popotovanje. Pred tem je Zayn večkrat govoril o svojem duševnem zdravju in tesnobi, s katero se sooča med nastopanjem. Malik je s svojim obiskom presenetil tudi voditelja oddaje Jimmyja Fallona. Zvezdnik se je pojavil od nikoder in začel predvajati glasbo iz Fallonovega prenosnika, preden mu je izročil kos papirja.

Jimmy Fallon in Zayn Malik FOTO: Profimedia icon-expand

Na listu je pisalo: "Hej, Jimmy, lepo te je videti, prijatelj. To jesen grem na prvo samostojno turnejo v zgodovini, tako da morda, ko boš končal s pobiranjem jabolk, lahko prideš pogledat mojo Stairway To The Sky. Jutri zjutraj bom uradno objavil turnejo po ZDA in Združenem kraljestvu, sporoči mi, za kateri datum želiš vstopnice." Oboževalci so bili šokirani nad novico in so pohvalili Zayna, ker je rešil svoje težave in je pripravljen na koncertiranje: "Čakaj, turneja bo letos?? Mislil sem, da bo naslednjo pomlad ali kaj podobnega. KAJ?" Drugi je dodal: "Že veliko časa je minilo." "Tako zelo sem ponosen nate in na to, kako daleč si prišel, @zaynmalik," je zapisal tretji.

