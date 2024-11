Zayn Malik z ganljivim poklonom Liamu Paynu: Rad te imam, brat

Zayn Malik je ganil oboževalce na prvem koncertu svoje nove turneje. Ob koncu njegovega nastopa se je namreč na ogromnem zaslonu pojavil zapis v spomin pokojnemu prijatelju in pevcu Liamu Paynu. Zvezdnika sta bila več let člana legendarne skupine One Direction. Dolgoletno prijateljstvo sta ohranila tudi po razpadu skupine.

Zayn Malik se je na otvoritvenem večeru svoje nove turneje poklonil pokojnemu prijatelju Liamu Paynu. 31-letni pevec je začel s svojo solo turnejo Stairway To The Sky v Londonu, ki jo je zaradi tragične smrti člana nekdanje skupine One Direction za nekaj časa preložil.

Harry Styles, Liam Payne in Zayn Malik FOTO: Profimedia icon-expand

Pevec je presunil oboževalce, ko se je na koncu koncerta pojavil napis, posvečen Liamu. Na velikem modrem zaslonu je pisalo: "Liam Payne, 1993–2024. Rad te imam, brat." Sporočilo se je kmalu razširilo po družbenih omrežjih in ganilo številne oboževalce.

Liam in Zayn sta leta 2010 skupaj s Harryjem Stylesom, Niallom Horanom in Louisom Tomlinsonom doživela nepredstavljivo slavo s skupino One Direction, ki je obnorela najstnice širom sveta. Po Liamovi smrti se je Zayn pokojnemu prijatelju poklonil tudi na družbenem omrežju, kamor je med drugim zapisal, da mu je žal, da se mu nikoli ni mogel zahvaliti za vso podporo, ki mu jo je nudil."Liam, govorim s tabo na glas, upam, da me slišiš. Ne morem si pomagati, da ne bi sebično pomislil, da je bilo v življenju še toliko pogovorov, ki bi jih morala imeti. Nikoli se ti nisem zahvalil, ker si me podpiral v najtežjih časih mojega življenja," je med drugim zapisal ob njuni skupni fotografiji.

"Čeprav si bil mlajši od mene, si bil vedno bolj razumen, bil si svojeglav, samozavesten in nisi se bal soočiti z ljudmi, ko so se motili. Čeprav sva se zaradi tega nekajkrat sprla, sem te vedno na skrivaj spoštoval zaradi tega." Malik je pokojnega sočlana skupine označil za brata in poudaril, kako zelo si želi, da bi ga lahko še zadnjič objel, se poslovil od njega in mu povedal, kako zelo rad ga je imel in spoštoval. "V srcu bom za vedno cenil vse spomine, ki jih imam s teboj, in ni besed, s katerimi bi pojasnil, kako se trenutno počutim, razen tega, da sem skrušen. Rad te imam, brat," je zaključil zapis, ki je ganil njegove sledilce.