Zayn Malik zaradi zdravstvenih težav v zadnjem trenutku odpovedal koncert

Zayn Malik je zadnji trenutek zaradi zdravstvenih težav odpovedal koncert v Angliji. Pevec je odpovedal nastop v Newcastlu nekaj trenutkov, preden bi moral nastopiti. 31-letnik se je oglasil na družbenem omrežju, kamor je zapisal: "Zelo mi je žal, da to počnem, ampak mojega glasu nocoj sploh ni in brez njega ne morem nastopiti."

Nekaj trenutkov preden bi moral nastopiti, so oboževalci prejeli obvestilo, ki se je po poročanju revije People glasilo: "Današnji koncert je odpovedan. Opravičujemo se za pozno obvestilo, Malik je upal, da bo lahko nastopil. Toda to ni več mogoče," se je nadaljevala objava, preden so oboževalce spodbudili, naj se obrnejo na svoje mesto nakupa vstopnic za vračila denarja in novice o novem datumu koncerta.

"Resnično mi je žal, da sem vas razočaral, še posebej, ker sem odpovedal tik pred zdajci ... Upal sem do zadnjega trenutka. Upam, da bom z nocojšnjim počitkom lahko zopet na odru jutri," je dodal in pripisal: "Moje globoko opravičilo Newcastle, rad vas imam."

Mailk se je prvič podal na svojo samostojno turnejo Stairway to the Sky Tour 23. oktobra, pri čemer je naredil skupaj 11 postankov v ZDA in Združenem kraljestvu. Nekaj datumov z začetka turneje je moral prestaviti zaradi smrti njegovega prijatelja, nekdanjega člana skupine One Direction Liama Payna. Pokojnemu pevcu se je poklonil na enem izmed zadnjih koncertov in s čustveno gesto presunil oboževalce.