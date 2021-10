Zayn naj bi taščo med prepirom zmerjal in jo potisnil v omaro

V javnost so prišle nove podrobnosti prepira med glasbenikom Zaynom Malikom in njegovo taščo Yolando Hadid. Page six poroča, da je bil pevec v štirih točkah obtožen nadlegovanja, česar nekdanji član skupine One Direction ni izpodbijal. Incident se je zgodil prejšnji mesec v Pennsylvaniji, v hiši, ki si jo pevec deli z zdaj nekdanjo partnerko Gigi Hadid.

Dokumenti, ki jih je pridobili ameriški medij navajajo, da je pevec 57-letno Yolando Hadid ozmerjal za "j***** nizozemsko k****" in ji naročil, naj se ne približuje njegovi enoletni hčerki Khai. Med prepirom naj bi dejal, da gre za "njegovo j***** spermo" in pri tem vulgarno povedal, od kod je ta prišla.

V sodnih dokumentih je navedeno, da je Malik svojo taščo zgrabil in potisnil v predalnik, kar ji je povzročilo duševno in fizično bolečino. To obtožbo je pevec zanikal, saj trdi, da med njima ni prišlo do fizičnega stika. Pevec naj bi med incidentom zmerjal tudi varnostnika, na katerega je kričal, naj zapusti njegovo hišo.

28-letni glasbenik je bil zaradi nadlegovanja kaznovan z globo, katere vsota ni znana, in obsojen na 360 dni pogojne kazni, poleg tega pa mora opraviti tečaj za obvladovanje jeze in program nadzora nad nasiljem v družini, navaja Page six. Prav tako ne sme imeti nobenega kontakta z Yolando Hadid ali varnostnikom. Če se bo Zayn držal vseh pogojev, lahko sodnik po šestih mesecih prekine pogojno kazen.

O družinskem sporu je prvi poročal portal TMZ, ki se je skliceval na vire, ki so povedali, da naj bi Zayn resničnostno zvezdnico udaril, kar je britanski pevec odločno zanikal. V svoji izjavi na Twitterju je izrazil upanje, da bo Yolanda ponovno premislila o svojih lažnih obtožbah in se lotila reševanja teh družinskih težav zasebno. V zapisu je dodal, da si želi za svojo hčer ustvariti varen prostor, v katerem bo odraščala, kjer osebne družinske zadeve niso na očeh celotnega sveta, ki bi o njih lahko na dolgo in široko razpravljal. Pojasnil je, da se je zato odločil, da ne ne bo izpodbijal trditev, ki jih je navedla Yolanda in obenem izrazil svoje razočaranje, ker je zasebna zadeva prišla v medije.