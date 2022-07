'Zbiramo 20 tisoč evrov, da Jelena Karleuša ne bi nastopila v našem kraju'

Domačini srbskega kraja Leskovac so se odločili, da na Facebooku začnejo akcijo, s katero bi na vsakoletni prireditvi Roštiljada preprečili nastop dive Jelene Karleuše . Domačini njenemu nastopu na prireditvi, kjer na vsakem koraku pripravljajo različne mesne jedi, nasprotujejo, saj ne razumejo, zakaj bi veganka bila na takšnem dogodku.

V skupini 'Pokret za Leskovac' (Gibanje za Leskovac, op. a.) se je pojavil status, ki domačine spodbuja, naj skupaj zberejo 20 tisoč evrov, da bi s tem lahko odplačali Karleušo in jo prosili, naj ne pride nastopat.

"Roštiljada že dolgo ni takšna, kot je bila nekoč in ni dobila primernega glasbenega gosta, ki bi sovpadal z dogodkom," pravijo domačini. Prepričani so, da bi morala biti tako legendarna prireditev bolj kakovostna in bolj kulturna na vseh področjih, tudi na glasbenem. Karleuša bi za nastop v Leskovcu morala dobiti 20 tisoč evrov. "Začeli smo akcijo, da najdemo 20 tisoč domačinov, ki bi lahko prispevali po en, dva, tri ali več evrov, dokler ne zberemo toliko denarja, kolikor je predviden honorar za nastop ali več. Radi bi zbrali dovolj denarja, da ga lahko ponudimo divi v zameno, da ne poje v središču našega mesta."

Dopisali so, da če Jelena ne sprejme denarja, bodo zbrana sredstva šla v dobrodelne namene v dogovoru z ostalimi domačini Leskovca. Domačine namreč moti, da bi na prireditvi, kjer se na vsakem koraku peče meso, nastopala pevka, ki ljudi vabi, naj ne jedo mesa: "Diva se, če se ne motimo, bori za pravice živali, ne nosi krzna ... Bi pa pela na Roštiljadi. Tako ne gre," so ji sporočili domačini.