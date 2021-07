Zdaj lahko dišite kot turški zvezdnik Can Yaman

Can pa je na družbenih omrežjih objavil veselo novico, da je končno izšel njegov prvi parfum Mania oziroma po naše Manija ali Obsedenost, ki ga je ustvarjal zadnje mesece. Dneve do izida parfuma je odšteval z besedami: "Približuje se ljubezen na prvi pogled." Dišava je že ugledala luč sveta in se jo da naročiti na njegovi uradni strani, namenjena pa je tako moškim kot ženskam. Izid prvega parfuma je 31-letni zvezdnik pospremil s privlačnimi promocijskimi fotografijami, na katerih pozira v oblačilih luksuzne blagovne znamke Dolce & Gabbana.

Verjetno ne gre za naključje, da je svoj parfum poimenoval Manija, saj kjer koli se pojavi, vlada obsedeno stanje. Te dni se namreč mudi v Neaplju, kjer so ga pričakale trume oboževalk in oboževalcev. V nasprotju z večino zvezdnikov Can poskuša biti dostopen ter prijazen in ustrežljiv do oboževalcev. Turški zvezdnik je s prihodom povzročil pravo evforijo, saj je vsaka oboževalka čakala na svoj trenutek, da se bo lahko stisnila k postavnemu zvezdniku in z njim posnela tako zaželen selfi. Za izkazano ljubezen in podporo pa se je svojim italijanskim oboževalcem zahvalil na Instagramu, kjer je zapisal: "Rad vas imam. Hvala."