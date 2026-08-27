Zdravje kralja Haralda se je močno poslabšalo

Norveški kralj Harald V. je od 17. avgusta v bolnišnici v Oslu zaradi hemolitične anemije, vrste slabokrvnosti, pri kateri rdeče krvničke propadajo hitreje, kot jih lahko nadomesti kostni mozeg. V bolnišnico so ga sicer sprejeli zaradi zadrževanja tekočine, ki je bila posledica zdravljenja s kortizonom, poročajo tuji mediji.

Iz kraljeve palače so danes sporočili, da je zdravstveno stanje njegovega veličanstva kralja izredno resno, drugih podrobnosti pa niso navedli. Po poročanju medijev so kraljica Sonja in prestolonaslednik Haakon s soprogo Mette-Marit pri kralju v bolnišnici. Po poročanju norveških medijev je poleg njih v bolnišnico prišla tudi kraljeva sestra, princesa Astrid. Prestolonaslednik Haakon, ki v času očetove odsotnosti opravlja naloge regenta, je zaradi njegovega zdravstvenega stanja odpovedal vse kraljeve obveznosti.

Na kraljevo poslabšanje zdravstvenega stanja se je odzval tudi norveški premier Jonas Gahr Støre, ki je odpovedal načrtovano pot v Nemčijo, kjer naj bi se srečal z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem. "Ves narod je z nami, ko kralju in preostalim članom kraljeve družine pošiljamo tople misli," je sporočil. Pred kraljevo palačo v Oslu so ljudje medtem začeli polagati cvetje.

Kralj Harald V. je trenutno najstarejši vladajoči monarh v Evropi, prestol pa je zasedel 17. januarja 1991 po smrti svojega očeta. V zadnjih letih je imel več zdravstvenih težav. Med drugim so mu pred dvema letoma vstavili srčni spodbujevalnik in je moral zmanjšati obseg svojih uradnih obveznosti.