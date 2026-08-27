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Tuja scena

Zdravje kralja Haralda se je močno poslabšalo

Oslo, 27. 08. 2026 12.37 pred 55 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA Tj.Ž.
Obisk norveškega kraljevega para - 16

Zdravstveno stanje 89-letnega norveškega kralja Haralda V., ki je zaradi krvne bolezni v bolnišnici, se je poslabšalo in je izredno resno, so sporočili iz kraljeve palače. Kraljica Sonja in prestolonaslednik Haakon sta odpovedala vse obveznosti in sta ob njem v bolnišnici.

Norveški kralj Harald V. je od 17. avgusta v bolnišnici v Oslu zaradi hemolitične anemije, vrste slabokrvnosti, pri kateri rdeče krvničke propadajo hitreje, kot jih lahko nadomesti kostni mozeg. V bolnišnico so ga sicer sprejeli zaradi zadrževanja tekočine, ki je bila posledica zdravljenja s kortizonom, poročajo tuji mediji.

Norveški kralj Harald
Norveški kralj Harald
FOTO: Profimedia

Iz kraljeve palače so danes sporočili, da je zdravstveno stanje njegovega veličanstva kralja izredno resno, drugih podrobnosti pa niso navedli. Po poročanju medijev so kraljica Sonja in prestolonaslednik Haakon s soprogo Mette-Marit pri kralju v bolnišnici. Po poročanju norveških medijev je poleg njih v bolnišnico prišla tudi kraljeva sestra, princesa Astrid. Prestolonaslednik Haakon, ki v času očetove odsotnosti opravlja naloge regenta, je zaradi njegovega zdravstvenega stanja odpovedal vse kraljeve obveznosti.

Zdravje kralja Haralda se je močno poslabšalo
Zdravje kralja Haralda se je močno poslabšalo
FOTO: Profimedia

Na kraljevo poslabšanje zdravstvenega stanja se je odzval tudi norveški premier Jonas Gahr Støre, ki je odpovedal načrtovano pot v Nemčijo, kjer naj bi se srečal z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem. "Ves narod je z nami, ko kralju in preostalim članom kraljeve družine pošiljamo tople misli," je sporočil. Pred kraljevo palačo v Oslu so ljudje medtem začeli polagati cvetje.

Kralj Harald V. je trenutno najstarejši vladajoči monarh v Evropi, prestol pa je zasedel 17. januarja 1991 po smrti svojega očeta. V zadnjih letih je imel več zdravstvenih težav. Med drugim so mu pred dvema letoma vstavili srčni spodbujevalnik in je moral zmanjšati obseg svojih uradnih obveznosti.

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Kljub krhkemu zdravju je vedno izključeval možnost abdikacije, saj da je pred norveškim parlamentom dosmrtno prisegel.

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KOMENTARJI3

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Okoliletajo?a
27. 08. 2026 13.32
hm, zbirajo se...ne izgleda dobro. še malo, pa bo Norveška imela novega kralja?
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0 0
zmerni pesimist
27. 08. 2026 13.25
Lepa leta je dočakal brez skrbi za službo
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0 0
Emil Gyöfi
27. 08. 2026 13.02
Kralj je mrtev, živel Kralj. 👍
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+2
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