Zdravko Čolić poslal tovornjak pitne vode, Baby Lasagna odpovedal koncert

Grozljive poplave, ki so v preteklih dneh prizadele prebivalce več krajev v Bosni in Hercegovini, so se dotaknile številnih balkanskih zvezdnikov. Svojo solidarnost so pomoči potrebnim zato izkazali na različne načine. Pevec Baby Lasagna je denimo odpovedal svoj koncert v Sarajevu, Zdravko Čolić je žrtvam poplav poslal tovornjak pitne vode, igralec Milan Pavlović pa je na družbenih omrežjih ponudil namestitev tistim, ki so ostali brez strehe nad glavo.

Ob grozovitih nesrečah, kot so naravne katastrofe, ljudje pogosto stopijo skupaj in pokažejo svoje dobro srce. Prav to so nedavno storili številni balkanski zvezdniki, ki so žrtvam poplav v Bosni in Hercegovini poskušali pomagati na različne načine.

Pevec Zdravko Čolić je svojim sorojakom tako poslal tovornjak pitne vode. FOTO: Aleksandar Kerekeš icon-expand

Pevec Zdravko Čolić je svojim sorojakom tako poslal tovornjak pitne vode in pozval ljudi, ki lahko pomagajo sočloveku v težavah, naj to tudi storijo. Po poročanju Klix.ba, je del pomoči že prispel v zbirni center na Visokem. Igralec Milan Pavlović je na družbenih omrežjih ponudil namestitev tistim, ki so ostali brez strehe nad glavo. "Če kdo rabi prenočišče iz Jablanice ali okolice, je pri meni prostor za dva. Seveda brez doplačila. Naj vas ne bo sram, javite se mi," je pozval ljudi z najbolj ogroženega območja v vasi Donja Jablanica, kjer je porušenih ali poškodovanih več deset hiš. Tuji mediji poročajo tako o smrtnih žrtvah kot tudi o številnih pogrešanih.

Baby Lasagna je odpovedal koncert v Sarajevu. FOTO: Baby Lasagna icon-expand

Letošnji hrvaški evrovizijski predstavnik Baby Lasagna je zaradi poplav odpovedal koncert v Sarajevu. "V teh težkih trenutkih je treba glasbo postaviti za realnost in sočutje do vseh, ki nas je prizadela ta strašna tragedija," je zapisal na družbenih omrežjih in dodal: "Ko bo prišel pravi trenutek, se bomo vrnili z glasbo, ki vam bo, upamo, prinesla vsaj malo veselja. Do takrat pa so naše misli z vsemi vami."