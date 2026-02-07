Naslovnica
Tuja scena

Zdravko Mamić poljubil roko Svetlane Cece Ražnatović

Jahorina, 07. 02. 2026 10.07 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Momić

Zdravka Mamića so posneli, kako se zabava na Jahorini na enem od treh razprodanih koncertov Svetlane Cece Ražnatović, vdove vojnega zločinca Željka Ražnatovića Arkana. Posnetek, na katerem sta nekdanji vodja Dinama in pevka, je objavil Telegraf in je kmalu postal viralen.

Na posnetku je ujet Zdravko Mamić, ki pristopi k odru, prime Ceco za roko in jo poljubi. Pevka mu je na gesto odgovorila z besedami: "Mimogrede, samo da veš, sem tvoja oboževalka." Mamić se je nato vrnil k svoji družbi za mizo, ki se je nahajala neposredno pred odrom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mamić se skriva pred hrvaškim pravosodnim sistemom. Junija 2018 je pobegnil iz Hrvaške in odšel v Bosno in Hercegovino, potem ko je bil obsojen na šest let in pol zapora zaradi poneverbe 116 milijonov kun (15,4 milijona evrov) iz Dinama. Svetlana Ražnatović Ceca je imela stik z nogometom tudi kot predsednica srbskega nogometnega kluba Obilić. Klub je sredi devetdesetih let prevzel Arkan, čigar paravojaške enote so zagrešile grozodejstva na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. Po Arkanovem atentatu leta 2000 je klub kratek čas vodila Ceca.

Kdo je bil Arkan?

V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil Arkan na Interpolovem seznamu najbolj iskanih moških na svetu zaradi ropov in umorov. A to ga ni ustavilo, da ne bi postal vidnejši član družbe in vodja navijačev Crvene zvezde s povezavami v visoki politiki v Miloševićevi Srbiji. Poleg tega, da je bil 13. maja 1990 z Delijami v Zagrebu, je Arkan pred izbruhom vojne večkrat potoval na Hrvaško, natančneje v Knin, ki je bil središče in sedež uporniških Srbov.

Arkan in Ceca
Arkan in Ceca
FOTO: Reuters

Med enim od takšnih potovanj so Arkana aretirali v Dvoru na Uni. Obsodili so ga na 20 mesecev zapora, a je hitro zapustil Remetinec. Aretirali so ga konec leta 1990 in ga junija 1991 izpustili pod pogoji, ki niso bili nikoli pojasnjeni. Kmalu se je vrnil na Hrvaško kot del paravojaške formacije, ki jo je vodil in je bila pod nadzorom JLA. Pripadniki njegove Srbske prostovoljne garde so bili v Vukovarju prisotni v času največjih zločinov. Arkan in njegovi možje so povezani z umorom več sto ujetih hrvaških vojakov in civilistov, od katerih jih je bilo veliko ubitih na Ovčari.

Po vojni je Arkan še naprej živel v Srbiji. Februarja 1995 se je poročil z ljudsko pevko Svetlano Veličković Ceco. To je bila poroka leta v Srbiji. Arkan je imel devet otrok s petimi ženami. Najbolj znana sta Veljko in Anastazija, ki ju je imel prav s Ceco.

Star je bil 49 let, ko so ga ustrelili v avli hotela Intercontinental v Beogradu. Njegov morilec je bil njegov nekdanji prijatelj Dobrosav Gavrić.

Razlagalnik

Svetlana Ražnatović, bolj znana pod umetniškim imenom Ceca, je ena najbolj priljubljenih in komercialno najuspešnejših srbskih narodno-zabavnih pevskih zvezd. Svojo kariero je začela v zgodnjih najstniških letih in hitro postala znana po svojem močnem glasu in privlačnem videzu. Poleg glasbene kariere je Ceca postala tudi javna osebnost z velikim vplivom, še posebej po poroki z Željkom Ražnatovićem Arkanom. Po njegovi smrti je prevzela vodenje nogometnega kluba Obilić in nadaljevala svojo uspešno glasbeno kariero, ki traja že več desetletij.

Željko Ražnatović, bolj znan kot Arkan, je bil srbski poslovnež, politik in poveljnik paravojaške enote Srbska prostovoljna garda (znane tudi kot 'Arkanovi tigri') med jugoslovanskimi vojnami. V mladosti je bil znan po kriminalnih dejavnostih v zahodni Evropi, zaradi česar je bil na Interpolovih seznamih iskanih oseb. Med vojnami je postal vplivna in kontroverzna osebnost, njegova enota pa je bila obtožena številnih vojnih zločinov, vključno z etničnim čiščenjem in množičnimi umori na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. Po vojni je bil predsednik nogometnega kluba Obilić in vidni član srbske politične scene pred svojim umorom leta 2000.

Nogometni klub Obilić je bil ustanovljen leta 1924 v Beogradu. Klub je večino svoje zgodovine igral v nižjih ligah jugoslovanskega oziroma srbskega nogometa. Njegov najpomembnejši in najbolj kontroverzen čas se je začel v devetdesetih letih, ko ga je prevzel Željko Ražnatović Arkan. Pod njegovim vodstvom je klub doživel vzpon in v sezoni 1997/98 osvojil srbsko prvenstvo, kar mu je omogočilo nastop v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Po Arkanovi smrti je klub postopoma nazadoval, soočal se je s finančnimi težavami in upravnimi spori, ter sčasoma izpadel iz najvišje lige in bil celo izključen iz tekmovanj zaradi neporavnanih obveznosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
