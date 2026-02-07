Zdravko Mamić poljubil roko Svetlane Cece Ražnatović

Na posnetku je ujet Zdravko Mamić , ki pristopi k odru, prime Ceco za roko in jo poljubi. Pevka mu je na gesto odgovorila z besedami: "Mimogrede, samo da veš, sem tvoja oboževalka." Mamić se je nato vrnil k svoji družbi za mizo, ki se je nahajala neposredno pred odrom.

Mamić se skriva pred hrvaškim pravosodnim sistemom. Junija 2018 je pobegnil iz Hrvaške in odšel v Bosno in Hercegovino, potem ko je bil obsojen na šest let in pol zapora zaradi poneverbe 116 milijonov kun (15,4 milijona evrov) iz Dinama. Svetlana Ražnatović Ceca je imela stik z nogometom tudi kot predsednica srbskega nogometnega kluba Obilić. Klub je sredi devetdesetih let prevzel Arkan , čigar paravojaške enote so zagrešile grozodejstva na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. Po Arkanovem atentatu leta 2000 je klub kratek čas vodila Ceca.

V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil Arkan na Interpolovem seznamu najbolj iskanih moških na svetu zaradi ropov in umorov. A to ga ni ustavilo, da ne bi postal vidnejši član družbe in vodja navijačev Crvene zvezde s povezavami v visoki politiki v Miloševićevi Srbiji. Poleg tega, da je bil 13. maja 1990 z Delijami v Zagrebu, je Arkan pred izbruhom vojne večkrat potoval na Hrvaško, natančneje v Knin, ki je bil središče in sedež uporniških Srbov.

Med enim od takšnih potovanj so Arkana aretirali v Dvoru na Uni. Obsodili so ga na 20 mesecev zapora, a je hitro zapustil Remetinec. Aretirali so ga konec leta 1990 in ga junija 1991 izpustili pod pogoji, ki niso bili nikoli pojasnjeni. Kmalu se je vrnil na Hrvaško kot del paravojaške formacije, ki jo je vodil in je bila pod nadzorom JLA. Pripadniki njegove Srbske prostovoljne garde so bili v Vukovarju prisotni v času največjih zločinov. Arkan in njegovi možje so povezani z umorom več sto ujetih hrvaških vojakov in civilistov, od katerih jih je bilo veliko ubitih na Ovčari.

Po vojni je Arkan še naprej živel v Srbiji. Februarja 1995 se je poročil z ljudsko pevko Svetlano Veličković Ceco. To je bila poroka leta v Srbiji. Arkan je imel devet otrok s petimi ženami. Najbolj znana sta Veljko in Anastazija, ki ju je imel prav s Ceco.

Star je bil 49 let, ko so ga ustrelili v avli hotela Intercontinental v Beogradu. Njegov morilec je bil njegov nekdanji prijatelj Dobrosav Gavrić.