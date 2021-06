Zdravnica Claire Browne zapušča serijo Dobri zdravnik

Antonia Thomas, zvezdnica serijeDobri zdravnik, se po štirih sezonah poslavlja. Gledalci priljubljene televizijske uspešnice je v peti sezoni ne bodo več videli v vlogi zdravnice Claire Browne.

"Odločitev je bila res težka in moram priznati, da ima odhod zame grenko-sladki priokus, ker so bila zadnja štiri leta resnično neverjetna," je dejala v enem od zadnjih intervjujev. "Tako sem srečna ... V bistvu dolgujem Davidu Shoreuin scenaristom, ker sem dobila to izkušnjo, da zaigram Claire, ki je bila tako čudovita. Čudovit lik za raziskovanje, tako večplastna in zapletena ter pomanjkljiva, gre za lik, o katerem vsaka igralka sanja, da bi ga lahko igrala."

Med drugim je dejala, da je njen lik resnično prestal kar nekaj različnih preizkušenj in da je odprta za raziskovanje različnih kreativnih priložnosti. "Zame kot igralko je bila vsestranskost in ustvarjalnost nekaj, kar je bilo res zelo pomembno. Prihajam iz britanskega sistema, kjer igraš vlogo, jo snemaš nekaj mesecev, ker so sezone dolge le šest epizod, nato pa lahko počneš še kaj drugega. Mislim, da sem po tem, ko sem štiri leta posvetila Claire in njeni poti, resnično dodobra raziskala ta lik, zdaj pa sem končno pripravljena poskusiti nekaj novega," je zaključila.