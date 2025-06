Zdravnik, ki je Matthewu Perryju posredoval ketamin, naj bi priznal krivdo

Zdravnik Salvador Plasencia, obtožen, da je igralcu Matthewu Perryju posredoval ketamin v tednih pred njegovo smrtjo, je po besedah zveznega tožilstva privolil v priznanje krivde, poroča BBC. Krivdo, ki naj bi jo priznal v prihodnjih tednih, bo priznal v štirih točkah obtožnice, ki se nanašajo na distribucijo ketamina. Za to je zagroženih do 40 let zaporne kazni.