Zdravnik, ki je operiral Kića Slabinca: Buden je in ima dobre možnosti za ozdravitev

Krunoslav Kićo Slabinacje imel pred dvema tednoma in pol vzagrebškem kliničnem centru operacijo srca. Srčni kirurg, prof. dr. Hrvoje Gašparović, ki je operiral Kića, je za 24sata povedal, da je imel pevec zelo resno koronarno bolezen, ki je prizadela njegove krvne žile in napovedi za izboljšanje so bile na začetku zelo slabe. Zato mu je dr. Gašparović namestil tri obvode in pravi, da je glasbenikovo srce zdaj v redu. A obstaja še ena težava in to je pacientova prekomerna teža, zaradi česar se mu prsnica ne celi tako, kot bi se morala. Posledica so bile težave z dihanjem. Ko je zakašljal, so mu namreč razpokale žičke, s katerimi so srčni kirurgi zaprli prsnico. Skušali so jih znova povezati, a to ni bilo mogoče.

"Kićo Slabinac ni bil v nobeni komi, kot nekateri mediji navajajo nepreverjene informacije. Trenutno je pod vplivom zdravil in priključen na respirator, da si spočije in da se njegova prsna kost zaceli," je povedal zdravnik in dodal, da je 76-letni glasbenik trenutno na oddelku intenzivne nege. "Obstajajo dobre možnosti za njegovo okrevanje," pravi dr. Gašparović in dodaja, da bi bil Kićo, glede na njegovo stanje srca, že lahko doma, če ne bi bilo teh dodatnih težav.