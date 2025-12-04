Zdravnik Matthewa Perryja obsojen na dve leti in pol zaporne kazni

Zdravnik, ki je zvezdniku serije Prijatelji Matthewu Perryju predpisal zdravilo ketamin, je bil obsojen na dve leti in pol zapora, poročajo ameriški mediji. Salvador Plasencia je Perryju močno opojno sredstvo prodal nekaj tednov pred njegovo smrtjo leta 2023, ki je bila posledica prevelikega odmerka.

44-letni Salvador Plasencia je že julija letos priznal krivdo, da je igralcu prodal ketamin, sodnica Sherilyn Peace Garnett pa mu je na podlagi tega v Los Angelesu izrekla zaporno kazen v trajanju dveh let in šestih mesecev ter potem še dve leti pogojne kazni, poroča CNN.

Matthew Perry je zaslovel v seriji Prijatelji. FOTO: Profimedia icon-expand

Sodnica je ob izreku sodbe dejala, da Plasencia ni zakrivil Perryjeve smrti, vendar mu je pomagal na poti do takšnega konca, ker je ohranjal njegovo odvisnost od ketamina za lastno finančno korist. Plasencia je bil prvi od petih obtožencev, ki so priznali krivdo v zvezi s smrtjo 54-letnega Matthewa Perryja. Priznal je, da je igralca izkoristil zaradi njegove odvisnosti in je celo kolegu poslal sporočilo, v katerem je Perryja opisal kot kretena, ki se ga lahko izkorišča.