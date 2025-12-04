Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Zdravnik Matthewa Perryja obsojen na dve leti in pol zaporne kazni

Los Angeles, 04. 12. 2025 08.32 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , K.Z.
Komentarji
4

Zdravnik, ki je zvezdniku serije Prijatelji Matthewu Perryju predpisal zdravilo ketamin, je bil obsojen na dve leti in pol zapora, poročajo ameriški mediji. Salvador Plasencia je Perryju močno opojno sredstvo prodal nekaj tednov pred njegovo smrtjo leta 2023, ki je bila posledica prevelikega odmerka.

44-letni Salvador Plasencia je že julija letos priznal krivdo, da je igralcu prodal ketamin, sodnica Sherilyn Peace Garnett pa mu je na podlagi tega v Los Angelesu izrekla zaporno kazen v trajanju dveh let in šestih mesecev ter potem še dve leti pogojne kazni, poroča CNN.

Matthew Perry je zaslovel v seriji Prijatelji.
Matthew Perry je zaslovel v seriji Prijatelji. FOTO: Profimedia

Sodnica je ob izreku sodbe dejala, da Plasencia ni zakrivil Perryjeve smrti, vendar mu je pomagal na poti do takšnega konca, ker je ohranjal njegovo odvisnost od ketamina za lastno finančno korist.

Plasencia je bil prvi od petih obtožencev, ki so priznali krivdo v zvezi s smrtjo 54-letnega Matthewa Perryja. Priznal je, da je igralca izkoristil zaradi njegove odvisnosti in je celo kolegu poslal sporočilo, v katerem je Perryja opisal kot kretena, ki se ga lahko izkorišča.

Preberi še Preprodajalka drog priznala krivdo za smrt Matthewa Perryja

Perry je povsem zakonito jemal kirurško anestetično sredstvo ketamin za zdravljenje depresije in lajšanje bolečin. Vendar pa mu njegov zdravnik zaradi pretirane uporabe ni več hotel izdajati receptov, Perry se je nato obrnil na Plasencio.

Ostali štirje obtoženci, ki so sklenili sporazume o priznanju krivde, bodo obsojeni na obravnavah v prihodnjih mesecih.

Perry je z vlogo Chandlerja Binga v seriji Prijatelji postal ena največjih zvezd svoje generacije. V seriji, ki so jo snemali deset sezon od leta 1994 do leta 2004, je igral ob Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisi Kudrow, Mattu LeBlancu in Davidu Schwimmerju.

matthew Perry smrt obsodba zdravnik ketamin
Naslednji članek

'Najboljši prijatelj' Willa Smitha toži njegovo ženo za več kot dva milijona evrov

SORODNI ČLANKI

'Kraljica ketamina' bo priznala krivdo za smrt igralca Matthewa Perryja

Začetek sojenja 'kraljici ketamina', ki naj bi Matthewu Perryju prodala usoden odmerek

Zdravnik Matthewa Perryja priznal krivdo za igralčevo smrt

Zdravnik, ki je Matthewu Perryju posredoval ketamin, naj bi priznal krivdo

Matthew Perry prejel 27 odmerkov ketamina: 'Nekdo bo moral odgovarjati'

Zdravnik, vpleten v smrt Matthewa Perryja, priznal krivdo

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Medo1964
04. 12. 2025 10.01
Pravilno; pri nas pa bi dobil se povisico....
ODGOVORI
0 0
nelika123
04. 12. 2025 09.07
+0
Simbolicnonprecej,za ameriko.
ODGOVORI
1 1
Delavec_Slo
04. 12. 2025 08.59
+2
A boste že nehali s tem drogerašem!
ODGOVORI
5 3
Želko Kacin
04. 12. 2025 08.55
+2
burleska
ODGOVORI
3 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385