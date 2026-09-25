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Tuja scena

Zdravnik mlademu Gerberju kljub odvisnosti predpisoval ketamin

Santa Monica, 25. 09. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
Presley Gerber

V nedeljo je svetovno javnost pretresla novica o smrti komaj 27-letnega Presleyja Gerberja. Sin Cindy Crawford in Randeja Gerberja je umrl v rehabilitacijskem centru v Santa Monici, kjer se je zdravil zaradi odvisnosti. Zdaj so v javnost prišle informacije, da je Gerber pred smrtjo od zdravnika dobil recept za ketamin, čeprav je le-ta vedel, da ima težave.

V nedeljo je v rehabilitacijskem centru v Santa Monici umrl Presley Gerber. Čeprav uradno poročilo obdukcije še ni zaključeno, se preiskava osredotoča na prevelik odmerek prepovedanih substanc oziroma zdravil. Le nekaj dni po smrti 27-letnika pa v javnost prihajajo številne informacije o okoliščinah njegove smrti.

Presley s sestro Kaio, mamo Cindy in očetom Randejem.
Presley s sestro Kaio, mamo Cindy in očetom Randejem.
FOTO: AP

Viri blizu edinega sina Cindy Crawford in Randeja Gerberja namreč trdijo, da je zdravnik mladeniču predpisal ketamin na recept, čeprav je vedel, da se spopada z odvisnostjo. Ketamin po smernicah Ameriške agencije za hrano in zdravila ni uradno odobren kot sredstvo za zdravljenje odvisnosti, čeprav se v določenih praksah uporablja kot zdravilna terapija. Prav tako se primarno uporablja kot anestetik, vendar se je njegova raba v zadnjem času razširila na področje psihiatrije.

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V uradnih evidencah še ni jasno navedeno, kateri toksini so bili v krvi 27-letnika, vendar pričevanja neposrednih virov potrjujejo, da mu je ketamin predstavljal stalen izziv. Preiskovalci zdaj analizirajo medicinsko dokumentacijo, da bi ugotovili stopnjo morebitne zdravniške napake. "Presley se je zavedal svoje težave in o njej odprto govoril s prijatelji neposredno pred smrtjo," so za tuje medije zagotovili viri.

Mladenič je imel že dlje časa težave z odvisnostjo.
Mladenič je imel že dlje časa težave z odvisnostjo.
FOTO: Profimedia

Primer pokojnega sina slavne manekenke pa spominja tudi na primer smrti Matthewja Perryja. Slavni igralec je umrl oktobra 2023, ketamin pa je prvotno uporabljal kot nadzorovano terapevtsko sredstvo. Kasneje se je uporaba sprevrgla v zlorabo, na koncu ga je namreč potreboval že toliko, da recepti niso bili dovolj.

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Ključna razlika v primerjavi z mladim Gerberjem je sicer v izvoru substance; igralec jo je pridobival od t. i. uličnih prodajalcev in skorumpiranih zdravnikov zunaj običajnih okvirov, medtem ko preiskava pri manekenu nakazuje na kontinuirano izdajo receptov s strani enega zdravnika. Rezultati toksikološke preiskave v Santa Monici bodo dokončno potrdili, ali gre za popolnoma identičen farmakološki profil vzroka smrti ali je v ozadju kaj drugega. Odvisno od izida bi lahko prišlo tudi do kazenskih ovadb, predvsem zaradi malomarnosti ali namernega zanemarjanja pacienta.

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Presley Gerber Cindy Crawford ketamin odvisnost Matthew Perry medicinska odgovornost zloraba drog

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KOMENTARJI1

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Blue Dream
25. 09. 2026 08.00
Ali ste res tako nerazgledani ali se samo delate? desociativi(ketamin) in psihadeliki se vedno pogosteje uporabljajo pri terapijah za zdravljenje odvisnosti, depresij, anksioznosti, PTSD itd kjer zaradi svojih pozitivnih učinkov nadomeščajo tradicionalna farmakološka zdravila. Zagovorink takega pristopa je tudi Elon Musk
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