Zdravnik mlademu Gerberju kljub odvisnosti predpisoval ketamin

V nedeljo je v rehabilitacijskem centru v Santa Monici umrl Presley Gerber. Čeprav uradno poročilo obdukcije še ni zaključeno, se preiskava osredotoča na prevelik odmerek prepovedanih substanc oziroma zdravil. Le nekaj dni po smrti 27-letnika pa v javnost prihajajo številne informacije o okoliščinah njegove smrti.

Presley s sestro Kaio, mamo Cindy in očetom Randejem. FOTO: AP

Viri blizu edinega sina Cindy Crawford in Randeja Gerberja namreč trdijo, da je zdravnik mladeniču predpisal ketamin na recept, čeprav je vedel, da se spopada z odvisnostjo. Ketamin po smernicah Ameriške agencije za hrano in zdravila ni uradno odobren kot sredstvo za zdravljenje odvisnosti, čeprav se v določenih praksah uporablja kot zdravilna terapija. Prav tako se primarno uporablja kot anestetik, vendar se je njegova raba v zadnjem času razširila na področje psihiatrije.

V uradnih evidencah še ni jasno navedeno, kateri toksini so bili v krvi 27-letnika, vendar pričevanja neposrednih virov potrjujejo, da mu je ketamin predstavljal stalen izziv. Preiskovalci zdaj analizirajo medicinsko dokumentacijo, da bi ugotovili stopnjo morebitne zdravniške napake. "Presley se je zavedal svoje težave in o njej odprto govoril s prijatelji neposredno pred smrtjo," so za tuje medije zagotovili viri.

Mladenič je imel že dlje časa težave z odvisnostjo. FOTO: Profimedia

Primer pokojnega sina slavne manekenke pa spominja tudi na primer smrti Matthewja Perryja. Slavni igralec je umrl oktobra 2023, ketamin pa je prvotno uporabljal kot nadzorovano terapevtsko sredstvo. Kasneje se je uporaba sprevrgla v zlorabo, na koncu ga je namreč potreboval že toliko, da recepti niso bili dovolj.