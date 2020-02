Zdravnik o dieti Donalda Trumpa: V pire krompir smo mu dali cvetačo

O izboljšanju zdravstvenega stanja predsednika je Jackson poročal že leta 2018, ko je dejal, da ima predsednik neverjetno genetiko in če bi se v zadnjih dveh desetletjih pravilno prehranjeval, bi lahko živel do 200 let. Njegov cilj je bil, da bi pomagal Trumpu priti v boljšo formo, hkrati pa je želel v Belo hišo prinesti vadbeno kolo, a se njegovi načrti nikoli niso popolnoma uresničili: "Nikoli ni telovadil, kot sem mu naročil."Za The New York Times je sedaj še dejal: "Smo pa veliko naredili glede prehrane. Sedaj ima omejen dostop do sladoled in v pire krompir smo mu dali cvetačo."Trump je sicer znan kot velik oboževalcev hitre hrane in to tudi redno objavlja na spletu.