Zdravnik o stanju Brucea Willisa: Ne kaže več čustev

"Zame je tragično to, da so fotografije, ki so objavljene na Instagramu, varljivo normalne. To je prava tragedija Bruceovega položaja. Ta bolezen se ne kaže navzven in ne vpliva na videz. To je posledica tega, kar se dogaja v telesu," je za Daily Mail povedal dr. Stuart Fischer.

Več drugih zdravnikov, ki niso v Bruceovem zdravniškem timu, meni, da je igralčev izraz na obrazu le še maska in da zvezdnik ne kaže več čustev. Opazili so tudi, da Bruce na skoraj vsaki fotografiji gleda stran, vse pa so povezali s frontotemporalno demenco, ki so mu jo diagnosticirali leta 2023.